Indices : Regain d’optimisme – Gold : Les cours de l’or se replient sur support

Les bourses européennes espèrent une reprise économique rapide

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, Paris exceptée, au terme d'une séance hésitante, la tendance restant globalement soutenue par la perspective d'une reprise de la vie économique alors que les indicateurs économiques restent inquiétants.

Les effets du coronavirus sur l'économie continuent d'être aux centres des préoccupations des investisseurs. Selon le secrétaire général de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), il est probable que l'économie mondiale soit en contraction.

Outre les inscriptions au chômage aux Etats-Unis, les investisseurs ont pris connaissance de la nette dégradation en avril des conditions d'activité économique dans la région de Philadelphie, à leur plus bas niveau historique.

En zone euro, la production industrielle a légèrement reculé en février (-0,1%), avant la mise en place de mesures de confinement.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,08% à 4 350,16 points. Le Footsie a pris 0,55% et le DAXallemand a avancé de 0,21%.

Wall Street finit en hausse malgré les inscriptions au chômage

Wall Street a clôturé dans le vert jeudi, en dépit de mauvais chiffres sur les nouvelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont compté la semaine dernière 5,2 millions nouveaux demandeurs d'allocations chômage, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail. Quelque 6,6 millions d'inscriptions avaient été enregistrées la semaine précédente.

Plus de 22 millions de personnes se sont inscrites au chômage en quatre semaines. Malgré ces chiffres une nouvelle fois catastrophiques qui reflètent largement l'impact de la pandémie de coronavirus, les investisseurs ont préféré aller de l'avant et se raccrocher à des signaux plus positifs.

Toutefois ce matin les bourses sont portées par un net regain d'optimisme après la présentation par Donald Trump des grandes lignes d'un plan de "réouverture" de l'économie américaine et des résultats encourageants d'un traitement du coronavirus. Autant d'éléments qui relèguent au second plan la contraction historique de l'économie chinoise.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,14% à 23 537,68 points. Le Nasdaq a pris 1,66% et le S&P-500a avancé de 0,58%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Le dollar continue de bénéficier de son statut de valeur refuge et se rapproche d'un pic d'une semaine face à un panier de six devises de référence.

Pétrole :

Les prix du pétrole ont effacé leurs gains du jour en raison des inquiétudes persistantes sur une offre excédentaire et une baisse de production jugée insuffisante. L'Opep a de nouveau réduit jeudi ses prévisions de demande mondiale pour cette année à cause de "choc historique" provoqué par l'épidémie de coronavirus.

Dans son rapport mensuel, elle prévoit une baisse de la demande de 6,9 millions de baril par jour contre une hausse de 60.000 bpj dans son précédent rapport.

Le baril de Brent recule de 0,5% à 27,59 dollars et le baril de WTI évolue autour de 20 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Gold : une correction sur support

Le métal jaune se replie sur sa moyenne mobile 50 périodes et proche du support à 1700$ après une hausse d’environ 20% depuis son creux du 20 mars 2020.

Graphiquement, la mise en application de la théorie de Dow et des figures chartistes permet de cadrer la dynamique haussière des prix. Force est de constater que nous avons des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts, ainsi que des figures de consolidation :

1) Double Bottom

2) Élargissement de sommet

3) Fanion

4) Rectangle de consolidation

La sortie du range par le bas permet une prise d’appui vers un niveau de support. Tant que la MM 50 périodes soutient le gold, la dynamique reste haussière malgré la rupture de la droite de tendance ainsi le marché pourrait de nouveau rallier les 1750$.

Néanmoins, en cas de nouvelle secousse sur les indices, le cours de l’or devrait subir des prises de bénéfices pour compenser des pertes sur d’autres marchés, alors un retour vers les 1 655$ et 1625$ n’est pas à exclure.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

