Indices : Economie et résultats – EUR/AUD : L’euro tente de repartir à la hausse

Les bourses européennes fragilisées par l’économie

Wall Street pénalisée par les bancaires

Graphique du jour – EUR/AUD : un signal de retournement

Les Bourses européennes ont terminé en net repli mercredi, des indicateurs économiques et des résultats de société en chute libre étant venus rappeler aux investisseurs la brutalité de la crise en cours, reléguée au second plan ces derniers jours par les espoirs de stabilisation de la pandémie de coronavirus et de sortie progressive du confinement dans plusieurs pays.

Ce regain d'aversion au risque se traduit entre autres par une remontée du dollar et par un regain de tension sur les emprunts d'Etat italiens.

Alors que la présentation mardi par le Fonds monétaire international de nouvelles prévisions économiques augurant d'une récession brutale n'avait pas ému outre mesure les investisseurs, plusieurs statistiques économiques sont venues les rappeler à la réalité.

La production industrielle américaine a baissé de 5,4% et la seule production manufacturière accuse un repli de 6,3%, la plus marquée depuis 1946.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 3,76% à 4 353,72 points. Le Footsie a lâché 3,34% et le DAXallemand a reculé de 3,90%.

Wall Street pénalisée par les bancaires

Wall Street a fini en baisse mercredi, les préoccupations liées au nouveau coronavirus ayant repris le dessus, à plus forte raison après la publication des trimestriels de plusieurs grandes banques.

Plusieurs indicateurs économiques sont venus confirmer que la crise sanitaire s'était effectivement propagée à l'économie américaine, comme en témoigne la chute historique de 8,7% des ventes au détail enregistrée au mois de mars.

L'inquiétude est également de mise sur le front de la production industrielle fortement pénalisée par la fermeture de nombreux sites. Selon la Réserve fédérale, l'activité du secteur industriel aux Etats-Unis a baissé de 5,4% le mois dernier, du jamais vu depuis 75 ans.

Concernant les valeurs, les banques ont subi de lourdes pertes, conséquences de la publication des trimestriels de plusieurs poids lourds du secteur.

Bank of America et Citigroup ont ainsi annoncé que leurs bénéfices avaient fondu de moitié à cause des provisions passées en anticipation des répercussions de la crise sanitaire et ont chuté respectivement de 6,49% et 5,63%.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 1,86% à 23 504,35 points. Le Nasdaq a cédé 1,44% et le S&P-500a reculé de 2,20%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Le regain marqué d'aversion au risque bénéficie de nouveau au dollar, valeur refuge et très liquide, qui prend 0,66% face à un panier de devises de référence, après quatre séances consécutives de baisse qui lui avaient fait perdre plus de 1%.

L'euro abandonne 0,6% face au billet vert et retombe sous 1,0925 après un plus bas à 1,0858. La devise américaine progresse moins contre le yen et le franc suisse, eux aussi recherchés dans les épisodes de tension.

Pétrole :

Le marché pétrolier reste orienté à la baisse après les indicateurs américains du jour et l'annonce d'une hausse sans précédent de 19 millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis.

Le Brent abandonne 7,23% à 27,46 dollars le baril et le brut léger américain WTI 3,08% à 19,49 dollars.

Avant les statistiques hebdomadaires des stocks américains, l'Agence internationale de l'énergie avait plombé la tendance en estimant que les baisses de production annoncées ces derniers jours ne suffiraient pas à compenser la chute de la demande.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/AUD : un signal de retournement

Après plusieurs séances consécutives de baisse, l’euro semble avoir trouver un appui pour reprendre de la hauteur. Graphiquement, la paire s’est approchée du support à 1,6925 pour finalement confirmer un signal de retournement. Force est de constater que les prix ont formé une « Etoile du matin Doji », ce pattern devrait relancer la paire dans sa dynamique de fond baissière.

Autre élément à prendre en compte, la confirmation du signal à eu lieu avec une réintégration des cours au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, ainsi le marché devrait se diriger dans les jours à venir vers la prochaine résistance située à 1,7670.

