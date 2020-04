Indices : Opep+ et chômage – EUR/CHF : l’euro stabilise face au franc suisse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es bourses européennes terminent sans grande direction

Wall Street portée par l’espoir et le retrait de Bernie Sanders

Graphique du jour – EUR/CHF : la paire travaille un pivot clé

Les bourses européennes terminent sans grande direction

Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé jeudi mais au-dessus de leurs plus bas du début de séance, la progression de Wall Street ayant en partie rassuré des investisseurs toujours soumis aux aléas des bilans de l'épidémie de coronavirus, un facteur prédominant auquel s'ajoute les doutes sur la capacité de la zone euro à coordonner son effort de relance économique.

En Europe, les nouvelles sont moins encourageantes : le bilan quotidien de l'épidémie en Espagne est reparti à la hausse et surtout, les investisseurs s'inquiètent de l'incapacité des Etats membres de la zone euro à s'accorder sur des mesures de soutien aux économies les plus touchées.

D'autant que les premières estimations des dommages économiques sont préoccupantes: la Banque de France table sur une contraction de 6% de l'économie française au premier trimestre, les principaux instituts économiques allemands envisagent une baisse de 9,8% du produit intérieur brut sur avril-juin, l'OCDE anticipe une chute historique du produit intérieur brut de ses pays membres et l'Organisation mondiale du commerce n'exclut pas un effondrement de 32% des échanges mondiaux de biens cette année.

La dernière séance de la semaine sur les marchés européens et américains avant le long week-end de Pâques sera marquée entre autres par les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis et par la téléconférence de l'Opep+.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,10% à 4 442,75 points. Le Footsie a perdu 0,85% et le DAX allemand a cédé 0,85%.

Wall Street portée par l’espoir et le retrait de Bernie Sanders

Wall Street a fini mercredi en nette hausse, les investisseurs percevant des signes d'espoir dans l'évolution de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis.

La tendance a aussi été soutenue par l'annonce par Bernie Sanders de la fin de sa campagne pour l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis.

Bien que les nombres de décès et de contaminations continuent de grimper aux Etats-Unis, Donald Trump a déclaré mardi soir, après la clôture de Wall Street, que les Américains pourraient être en train de s'approcher du pic de l'épidémie de COVID-19 et le président américain a réaffirmé sa volonté de favoriser une "réouverture" prochaine de l'économie.

Le compte-rendu, publié mercredi, de deux réunions extraordinaires de la Réserve fédérale montre que ses responsables étaient alors de plus en plus inquiets de la rapidité avec laquelle l'épidémie de coronavirus affectait l'économie américaine et perturbait les marchés financiers, ce qui les a incités à décider une "action vigoureuse".

Les principaux responsables démocrates au Congrès ont pour leur part déclaré mercredi qu'ils soutiendraient la volonté de l'administration Trump de débloquer une aide supplémentaire de 250 milliards de dollars pour les petites entreprises, sous certaines conditions.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 3,44% à 23 433,57 points. Le Nasdaq a avancé de 2,58% et le S&P-500a pris 3,41%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Le dollar est reparti à la hausse, profitant de son statut de valeur refuge et liquide dans un contexte général de plus en plus marqué par l'incertitude sur l'évolution de la pandémie et son impact économique.

L'indice mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, qui avait cédé près de 0,8% mardi, progresse de 0,09% et l'euro se traite sous 1,0875.

Pétrole :

Le marché pétrolier reste soutenu par l'espoir d'un accord jeudi entre l'Opep et ses alliés pour réduire l'offre mondiale.

Le Brent gagne 3,05% à 32,84 dollars le baril et le brut léger américain WTI 6,18% à 25,09 dollars après un pic à 26,45.

Toutefois, les stocks de brut aux Etats-Unis ont augmenté bien plus qu'attendu, de 15,2 millions de barils, la semaine dernière, leur plus forte hausse hebdomadaire jamais enregistrée, et ceux d'essence ont bondi de plus de 10 millions de barils, selon les chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/CHF : la paire travaille un pivot clé

L’euro continue de souffrir face au franc suisse compte tenu des incertitudes à venir sur l’économie mondiale. Graphiquement, force est de constater que l’euro ne parvient pas à reprendre de la hauteur afin de reconquérir les 1,0630 en clôture journalière.

Pour le moment, le marché stabilise depuis plusieurs semaines et tente de sauver le support vers 1,0540 correspondant à ses plus bas annuels. Ainsi, l’EUR/CHF est entré dans une phase de consolidation comprise entre 1,0630 et 1,0540. Le franchissement de la MM 50 périodes permettrait de donner un nouveau souffle au marché. Cette sortie de range par le haut ouvrirait la voie à une reprise haussière de court terme en direction des 1,0720.

Néanmoins, en cas de rupture des plus bas, soit le pivot clé à surveiller, alors le risque de dégringolade en direction des 1,0490 serait le scénario à envisager. En effet, la dynamique de fond est baissière sur cette paire, de ce fait, la probabilité d’avoir une poursuite de la baisse est plus importante qu’un retournement de marché. Pour finir, la pression vendeuse est encore très présente, ainsi les vendeurs continuent de garder l’ascendant psychologique.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

