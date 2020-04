Indices : soulagement sur le coronavirus – EUR/GBP : l’euro travaille un support majeur

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes rebondissent dans l'espoir d'un ralentissement de la pandémie

Wall Street commence la semaine en forte hausse

Graphique du jour – EUR/GBP : un range de long terme

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi alors que la pandémie de coronavirus semble donner quelques signes de faiblesse.

Les investisseurs ont retrouvé le goût pour les actifs risqués grâce aux signes d'amélioration de la situation sanitaire, qui suggèrent que les mesures de confinement prises à peu près partout dans le monde permettent de limiter la propagation du Covid-19.

L'Italie et l'Espagne, les deux pays européens les plus touchés par la pandémie, ont signalé un ralentissement du nombre de décès dus au coronavirus. En Allemagne, le nombre de nouvelles contaminations a baissé pour la quatrième journée consécutive et, en France, le nombre de morts en milieu hospitalier a reculé entre samedi et dimanche.

Si un certain soulagement permet pour l'instant aux marchés de rebondir, l'incertitude de la situation, aussi bien sanitaire qu'économique, incite les économistes à rester sur leurs gardes.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 4,61% à 4 346,14 points. Le Footsie a gagné de 3,1% et le DAXallemand a avancé de 5,77%.

Wall Street commence la semaine en forte hausse

Wall Street a bondi lundi, accentuant ses gains peu avant la clôture, dans un marché plus rassuré par les derniers développements liés à la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis et dans le monde.

Les investisseurs ont retrouvé le goût pour les actifs risqués grâce aux signes d'amélioration de la situation sanitaire, qui suggèrent que les mesures de confinement prises à peu près partout dans le monde permettent de limiter la propagation du COVID-19.

Les acteurs du marché étaient également attentifs à toute nouvelle annonce de mesures susceptibles de venir au chevet de l'économie américaine, durement frappée par les effets de la pandémie.

La Banque centrale américaine a ainsi annoncé lundi qu'elle allait se mobiliser pour participer au gigantesque plan de sauvetage des petites et moyennes entreprises, qui a démarré non sans mal la semaine dernière mais semble prendre de la vitesse.

Toutes les composantes du Dow Jones ont profité de ce regain d'optimisme. Boeing a brillé, avec un bond de 19,47%, alors que l'avionneur a particulièrement souffert ces dernières semaines.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 7,73% à 22 679,99 points. Le Nasdaq a gagné 7,33% et le S&P-500a avancé de 7,03%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

La devise japonaise souffre d'une part du regain d'appétit pour les devises plus risqués et d'autre part de la perspective de l'instauration de l'état d'urgence dans plusieurs régions du Japon face à la progression du virus.

Pétrole :

Les cours du brut sont orientés à la baisse après le report à jeudi d'une réunion de l'Opep et de ses alliés susceptibles de déboucher sur une réduction sans précédent de l'offre mondiale afin de soutenir le marché.

D'après le président du Fonds souverain russe, la Russie et l'Arabie saoudite, qui se livrent depuis plusieurs semaines une guerre des prix, sont "très proches" d'un accord.

Le Brent perd 4,84% sous 33 dollars le baril et le brut léger américain WTI cède 6,03% à 26,63 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/GBP : un range de long terme

Sur ce graphique, la paire évolue dans un range compris entre 0,9320 et 0,8300. Ainsi les prix arrivent vers le milieu du rectangle proche de la moyenne mobile 50 et 200 périodes. Nous avons donc une zone de prix qui empêche la poursuite de la baisse afin d’effectuer une rotation vers la borne basse.

Le marché pourrait rebondir à court terme vers ce niveau de support pour reprendre de la hauteur en direction des 0,8950. Toutefois, une clôture de bougie journalière sous les 0,8720 ouvrirait la voie à une accélération vers le prochain seuil clé situé à 0,8500.

