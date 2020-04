Indices : clôture trimestrielle – EUR/CAD : L’euro est enfermé dans un range

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes clôturent le trimestre dans le rouge

Wall Street a réalisé son pire trimestre depuis 1987

Graphique du jour – EUR/CAD : la paire marque une pause

Les bourses européennes clôturent le trimestre dans le rouge

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, profitant du rebond des cours du pétrole et d'un indicateur économique chinois encourageant pour réduire un peu leurs pertes de mars et du premier trimestre, les plus lourdes depuis plus de 30 ans.

L'indice PMI manufacturier officiel chinois est remonté à 52 en mars après sa chute historique à 35,7 en février, ce qui suggère que le secteur industriel a déjà renoué avec la croissance de l'activité alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une poursuite de la contraction et un indice à 45,0.

Pékin souligne toutefois qu'il est trop tôt pour parler de stabilisation de la situation, une prudence partagée par de nombreux observateurs face aux inconnues persistantes sur l'évolution de la pandémie de coronavirus, y compris en Chine où certains redoutent une "deuxième vague" d'infections avec la levée de certaines mesures de confinement.

Pour les indices boursiers, les performances mensuelles et trimestrielles sont elles aussi des baisses à deux chiffres : le CAC 40 a perdu 17,21% en mars et 26,46% sur l'ensemble des trois premiers mois de l'année, du jamais vu depuis 2000. Quant au Stoxx 600, il accuse une baisse mensuelle sans précédent de 14,8% et une chute trimestrielle de 23%.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,40% à 4 396,12 points. Le Footsie a gagné 1,95% et le DAXallemand a avancé de 1,22%.

Wall Street a réalisé son pire trimestre depuis 1987

Wall Street a de nouveau fini dans le rouge mardi et bouclé le premier trimestre de l'année sur des baisses jamais atteintes depuis la crise financière de 2008 au moins, en raison notamment de l'aggravation de la crise sanitaire aux Etats-Unis et de son impact sur l'activité économique du pays.

Alors que les économistes revoient drastiquement à la baisse leurs anticipations de croissance pour l'année en cours, les investisseurs redoutent que des faillites et licenciements en série conduisent à une récession profonde et durable.

Ce qui semble faire peu de doute en revanche aux yeux des investisseurs, c'est le fait que l'économie américaine est entrée en récession. La question est de savoir dans quelle mesure les actions prises par le gouvernement et la banque centrale vont permettre d'en atténuer les effets et d'en limiter la durée.

Les indices sectoriels de l'immobilier et des services aux collectivités ont subi parmi les plus fortes baisses, -3% et -4% respectivement, après avoir bénéficié d'un récent engouement des investisseurs à l'affût de valeurs susceptibles de résister au marasme.

Par conséquent, le Dow Jones, a cédé 1,84% à 22 327,48 points. Le Nasdaq a reculé de 0,96% et le S&P-500a perdu 1,60%.

FOREX :

Le dollar, orienté à la hausse depuis le début de la journée, a abandonné ses gains après l'annonce par la Réserve fédérale américaine de l'ouverture d'une nouvelle facilité de fourniture de dollars aux autres banques centrales.

L'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de référence cède désormais 0,06%. L'euro réduit ainsi son recul à 0,31%, à 1,1012 dollar.

Sur l'ensemble du trimestre, l'indice dollar affiche une hausse de 2,7%.

Pétrole :

Le pétrole réduit ses gains mais reste orienté à la hausse et s'éloigne de ses plus bas de 18 ans après l'entretien téléphonique de lundi entre Donald Trump et son homologue russe, Vladimir Poutine, qui entretient l'espoir d'une trêve dans la guerre des prix dévastatrice entre l'Arabie saoudite et la Russie.

Le Brent gagne 0,18% à 22,80 dollars le baril et le brut léger WTI 1,69% à 20,43 dollars. Ils affichent sur le premier trimestre une chute inédite de plus de 65%.

GRAPHIQUE DU JOUR –EUR/CAD : la paire marque une pause

Depuis plusieurs séances, la paire ne parvient pas à reconquérir ses plus hauts vers les 1,6000. Force est de constater que les prix marquent une pause à l’intérieur d’un range compris entre 1,5340 et 1,5860. A la suite de cette ascension fulgurante en place durant le mois de mars, l’EUR/CAD a besoin de reprendre son souffle. De ce fait, des phases de latéralisation sont nécessaires pour mieux repartir.

Toutefois, l’indicateur RSI indique a confirmé une divergence baissière, indiquant une fin de hausse à court terme, ainsi les prix devraient stabiliser dans les prochains jours.

Il faudra donc surveiller la cassure de l’une des deux bornes, le marché pourrait délivrer un signal technique dans le sens du flux haussier, ou alors un essoufflement de la tendance avec un retour vers les 1,5130.

