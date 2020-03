Indices : un net repli – CAD/JPY : Le dollar canadien consolide

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes plongent avec le coronavirus

Wall Street termine sur un net repli

Graphique du jour – CAD/JPY : une stratégie de trading range

Les bourses européennes plongent avec le coronavirus

Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi après plusieurs séances de forte hausse, les craintes liées à la propagation du virus notamment aux Etats-Unis ayant déclenché un nouvel accès d'aversion au risque avant le week-end.

Les milliers de milliards de dollars de mesures de soutien à l'économie annoncées par les banques centrales et les gouvernements ont offert aux marchés boursiers un rebond spectaculaire ces derniers jours, ce qui a incité bon nombre d'investisseurs à prendre leurs bénéfices.

Selon plusieurs sources, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a pressé des dirigeants européens divisés d'adopter une stratégie plus énergique après l'échec jeudi des discussions sur l'ampleur des mesures économiques de soutien à engager.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 4,23% à 4 351,49 points. Le Footsie a lâché 5,45% et le DAXallemand a reculé de 3,68%.

Wall Street termine sur un net repli

Wall Street a fini sur une baisse très nette vendredi après avoir enregistré trois séances de hausses consécutives, les craintes liées à l'épidémie de coronavirus ayant pris le dessus chez les intervenants.

Les Etats-Unis comptent désormais plus de cas officiels de contamination au Covid-19 que la Chine, une statistique qui a exercé une pression plus forte encore sur le Congrès afin qu'il adopte au plus vite le plan de soutien à l'économie et à la population.

Signe du choc provoqué par le coronavirus, la confiance des consommateurs a dégringolé en mars, enregistrant sa quatrième baisse la plus importante en un demi-siècle, selon l'estimation finale de l'enquête de l'Université du Michigan publiée vendredi.

Avec la hausse du nombre de personnes contaminées par le coronavirus aux Etats-Unis, les investisseurs se sont repliés sur des actifs plus sûrs comme les obligations souveraines, entraînant une baisse de leurs rendements.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 4,06% à 22 552,17 points. Le Nasdaq a cédé de 3,79% et le S&P-500a reculé de 3,37%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Le dollar est en passe d'accuser sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de dix ans face à un panier de devises internationales, l'assouplissement des conditions de financement en dollar aidant à réduire la demande pour le billet vert.

La livre sterling est brièvement passée dans le rouge à l'annonce du test positif au coronavirus de Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Elle évolue maintenant à un plus haut depuis le 16 mars contre le dollar et de deux semaines contre l'euro.

Pétrole :

Les préoccupations liées à l'effondrement de la demande de brut restent le facteur dominant sur le marché pétrolier où le Brent, en baisse de 6,76%, a chuté à un plus bas depuis 2003 à 24,13 dollars le baril. Le brut léger américain (WTI) perd 4,56% autour de 21,5 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – CAD/JPY : une stratégie de trading range

Sur ce graphique en données 4 heures, nous pouvons voir que la dynamique de fond est baissière sur le CAD/JPY. Toutefois, à plus court terme, le marché est enfermé dans un range compris entre 78,30 et 74,50. Cette phase de consolidation permet de mettre en place une stratégie de trading range afin de se positionner sur l’une des deux bornes.

Pour le moment, la paire se trouve au milieu du rectangle, ainsi il est nécessaire que les prix viennent tester la borne basse puis d'attendre un chandelier de retournement pour confirmer la rotation des cours vers la borne haute.

Les stratégies de trading range ont l’avantage d’offrir un ratio Risk/Reward assez élevé lorsque l’on applique des règles strictes.

