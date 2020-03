Indices : poursuite du rebond – GBP/USD : la livre sterling trouve un soutien

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes rassurées par l’action des banques centrales

Wall Street soutenue par les pétrolières et la Tech

Graphique du jour – GBP/USD : Une oblique de très long terme

Les bourses européennes rassurées par l’action des banques centrales

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi une séance hésitante, le soulagement ayant fini par l'emporter après les dernières interventions massives des banques centrales visant à endiguer les répercussions économiques de l'épidémie due au coronavirus.

La Banque centrale européenne a décidé de muscler son plan d'achats d'obligations en lançant un programme supplémentaire de 750 milliards d'euros à l'issue d'une réunion imprévue mercredi soir.

De son côté, la Réserve fédérale a annoncé un troisième programme d'urgence en deux jours, destiné cette fois à préserver les fonds de placement sur le marché monétaire, et elle a autorisé plusieurs de ses homologues à accéder au dollar.

La Banque d'Angleterre n'est pas en reste puisqu'elle a abaissé son taux directeur à 0,1% et annoncé de nouveaux achats d'obligations, là aussi au cours d'une réunion d'urgence, ce qui a fini de dissiper la nervosité des marchés boursiers.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 2,68% à 3 855,50 points. Le Footsie a pris 1,40% et le DAXallemand a avancé de 2,00%.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

Wall Street soutenue par les pétrolières et la Tech

Wall Street a terminé en hausse jeudi à l'issue d'une séance en dents de scie, rebondissant au lendemain d'une nouvelle journée difficile, grâce notamment aux valeurs stars de la tech et du secteur pétrolier.

La Réserve fédérale américaine, qui injecte des centaines de milliards de dollars depuis plusieurs jours pour s'assurer que les opérateurs puissent accéder sans problème à de l'argent sur les marchés, a encore annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi la mise en place d'un nouveau mécanisme de soutien aux Fonds communs de placement sur le marché monétaire pour éviter un scénario catastrophe comme en septembre 2008.

Les parlementaires américains et la Maison Blanche négocient parallèlement un gigantesque plan de relance économique de plus de 1.000 milliards de dollars. Le secrétaire américain au Trésor, a assuré jeudi que l'émission de nouvelles dettes par le gouvernement n'était pas un problème.

Les investisseurs se demandent si on peut combattre le virus et contenir les dégâts économiques avec les moyens monétaires, budgétaires et sanitaires dont nous disposons. Néanmoins, le moyen qui semble le plus efficace pour contenir le virus, le confinement, est celui qui aurait les conséquences les plus dévastatrices pour l'économie.

Par conséquent, le Dow Jones, a avancé de 0,95% à 20 087,19 points. Le Nasdaq a gagné 2,30% et le S&P-500a pris 0,47%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Le dollar continue de monter contre les principales devises, porté par la fuite ininterrompue des investisseurs vers les actifs les plus liquides. Il prend environ 1,3% contre un panier de six devises internationales et près de 2% contre le yen.

Avec le renchérissement du dollar, l'euro est revenu sous 1,0660, au plus bas depuis avril 2017.

Pétrole :

Le baril de Brent regagne 12,66% à 28,03 dollars après être tombé mercredi à son plus bas niveau depuis fin 2003. Le baril de brut léger américain s'envole de 22,97% à 25,05 dollars.

Des analystes estiment toutefois que ce rebond devrait être de courte durée. Certains intervenants, après la raclée de mercredi, anticipent des baisses de production mais celles-ci ne seront pas suffisantes pour compenser la baisse de la demande que le marché va subir en avril et en mai.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – GBP/USD : une oblique de très long terme

La semaine a été compliqué pour la livre sterling qui s’est effondrée face dollar, toutefois malgré un recul d’envergure, la paire a finalement trouvé un soutien.

Graphiquement, force est de constater que nous avons une oblique de très long terme qui passe par tous les points bas. Cette dernière a parfaitement fonctionné puisque les cours ont réagi positivement dessus. De ce fait, elle constitue un pivot clé, en cas de poursuite de la baisse, sa cassure ouvrirait la voie vers les plus bas de 1 985.

Pour le moment, le marché a stoppé sa dégringolade face à ce support et tente de rebondir en direction des 1,2015$. Un affaiblissement du dollar dans les jours à venir permettrait au GBP/USD de marquer un point bas de court terme, et ainsi reprendre de la hauteur vers les prochaines résistances.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

Recommandé par Joris Zanna Money Management et Psychologie des Marchés S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE