Indices : la chute se poursuit – EUR/GBP : l’euro continue son ascension haussière

Les bourses européennes poursuivent leur chute

Les Bourses européennes ont de nouveau terminé en forte baisse mercredi, la priorité absolue donnée aux liquidités et à la sécurité par la majeure partie des investisseurs continuant d'alimenter la baisse de la plupart des classes d'actifs, d'autant que les stratégies de soutien des banques centrales et des gouvernements peinent à convaincre.

La journée a été chahutée aussi sur les marchés obligataires avec une remontée rapide des rendements des emprunts d'Etat de la zone euro, Allemagne incluse, un mouvement alimenté par la perspective d'un creusement des déficits et d'une augmentation des dettes publiques.

Ni les déclarations de la Banque centrale européenne sur sa volonté de prendre des mesures supplémentaires en cas de besoin ni la présentation par Donald Trump d'un plan de soutien à l'économie américaine de quelque 1.000 milliards de dollars n'ont permis d'inverser la tendance.

Toutefois, mercredi soir la BCE a sorti la grosse artillerie avec un plan d'urgence de 750 milliards d'euros pour tenter de contenir les répercussions de la pandémie de coronavirus sur l'économie.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 5,94% à 3 754,84 points. Le Footsie a perdu 4,05% et le DAXallemand a reculé de 5,56%.

Wall Street plonge encore un fois malgré les mesures de soutien

Wall Street a fini sur une baisse de 6,3% mercredi, les investisseurs s'attendant désormais à ce que l'activité économique s'arrête complètement et à une chute des dépenses des consommateurs.

Signe de l'extrême fébrilité des investisseurs, les échanges ont été interrompus pendant quinze minutes en cours de séance quand le S&P 500 a lâché 7%, déclenchant automatiquement un mécanisme d'interruption des échanges censé permettre aux acteurs du marché de reprendre leurs esprits.

L’administration Trump plaide actuellement auprès du Congrès pour un gigantesque plan de relance économique de 1.300 milliards de dollars.

Autre raison pour les investisseurs de s'affoler mercredi : les cours du pétrole ont plongé de 24% à New York, clôturant juste au-dessus des 20 dollars le baril, et de 13% à Londres à environ 25 dollars le baril. Ils sont désormais à leur plus bas niveau depuis respectivement 2002 et 2003.

Par conséquent, le Dow Jones, a reculé de 6,30% à 19 898,92 points. Le Nasdaq a perdu 4,70% et le S&P-500a cédé 5,18%.

FOREX :

Sur le marché des devises, le dollar bondit à son plus haut niveau depuis trois ans face à un panier de devises de référence (+2,08%), profitant à plein de son statut de monnaie la plus liquide du monde.

Le billet vert se dirige ainsi vers sa plus forte hausse sur une séance depuis le 24 juin 2016, lendemain du référendum britannique qui a ouvert la voie au Brexit.

Parmi les victimes de ce repli sur le dollar, l'euro retombe à 1,081, au plus bas depuis trois semaines.

De son côté, la livre sterling abandonne 4% face au dollar, à un plus bas historique de 1,1452.

Pétrole :

La chute des cours du baril s'est accélérée après la publication d'une étude de Goldman Sachs selon laquelle les mesures de confinement un peu partout dans le monde pourraient réduire la demande mondiale de huit à neuf millions de barils par jour d'ici fin mars et de 1,1 million de bpj sur l'ensemble de l'année, ce qui serait du jamais vu.

Le Brent perd 11,1% à 25,54 dollars le baril après un plus bas à 25,23 dollars et le brut léger américain WTI 17,55% à 22,22 dollars après avoir touché, à 22,04 dollars, son plus bas niveau depuis fin 2003.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/GBP : une sortie de range par le haut

L’euro réalise une ascension sans faille depuis son point bas sur la borne basse du range à 0,8300. Graphiquement, force est de constater que la paire est sortie par le haut de son rectangle vers 0,9330. De ce fait, nous n’avons pas de signal de retournement pour mettre en place une stratégie de « trading range ».

Pour le moment, le marché travaille la résistance à 0,9410, ainsi nous pourrions assister à un pull back sur la borne haute en cas de repli avant une reprise de la dynamique haussière.

Pour finir, un signal de retournement sera donné uniquement dans le cas où, l’euro réintégrait son range avec une bougie impulsive sous les 0,9300 en clôture journalière.

