Indices : mesures de soutien – EUR/AUD : l’euro teste son haut de canal

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi après l'annonce de nouvelles mesures par la Réserve fédérale américaine pour venir en soutien aux entreprises touchées par la pandémie de coronavirus.

La Fed a annoncé mardi qu'elle allait renouer avec les procédures exceptionnelles utilisées lors de la crise financière de 2008 en octroyant des facilités de crédits aux entreprises et aux ménages alors que les craintes d'une crise de liquidité grandissent en raison de la pandémie de coronavirus. Elle a en outre annoncé une nouvelle offre de 500 milliards de dollars pour assurer la liquidité du marché monétaire.

Les investisseurs attendent désormais les conclusions des gouvernements du G7 qui ont promis lundi une réponse mondiale forte face à la pandémie de Covid-19. Les ministres des Finances devraient s'entretenir pour coordonner leurs mesures face aux retombées économiques de la pandémie.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 2,84% à 3 991,78 points. Le Footsie a pris 2,79% et le DAXallemand a avancé de 2,25%.

Wall Street rebondit, la FED et Trump en soutien

Wall Street a fini en nette hausse mardi, après avoir connu la veille sa pire séance depuis 1987, soutenue par les annonces de soutien monétaire et budgétaire pour faire face aux risques économiques que fait peser la pandémie de coronavirus.

Face à la propagation du coronavirus qui menace l'économie mondiale, et l'effondrement des marchés boursiers, les dirigeants des gouvernements et des banques centrales multiplient les initiatives, sans être parvenus jusqu'ici à rassurer les investisseurs.

L'administration Trump a annoncé un plan de relance de 850 milliards de dollars pour soutenir l'économie et a envisagé d'envoyer aux Américains des chèques de 1.000 dollars dans les deux semaines.

De son côté, la Fed a annoncé qu'elle allait renouer avec les procédures exceptionnelles utilisées lors de la crise financière de 2008 en octroyant des facilités de crédits aux entreprises et aux ménages, une mesure destinée à apaiser les craintes d'une potentielle crise de liquidité.

L'arrêt économique soudain provoqué par les mesures de confinement et les fermetures d'usines entraînera une récession mondiale cette année et pourrait voir le taux de défaillance des entreprises non financières américaines dépasser les 10% au cours des 12 prochains mois, a estimé mardi l'agence de notation S&P Global.

Par conséquent, le Dow Jones, a avancé de 5,2% à 21 237,38 points. Le Nasdaq a pris 6,23% et le S&P-500a gagné 6,00%.

Le dollar regagne du terrain et remonte à un plus haut de trois semaines face à un panier de devises de référence. Le yen recule cède près de 1,5% contre la monnaie américaine après avoir pris près de 2% la veille grâce à la défiance des opérateurs pour le risque.

Les cours du brut baissent à nouveau face aux craintes de chute de la demande et la guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie. Le baril de Brent perd 4,39% à 28,73 dollars et celui de brut léger américain cède également plus de 6,10% à 26,95 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR –EUR/AUD : La paire évolue proche d’une résistance majeure

L’euro poursuit son ascension fulgurante depuis plusieurs semaines et gagne plus de 2 300 pips en ligne droite. Toutefois, les arbres de montent jusqu’au ciel, les marchés ont besoin de respirer ou de consolider avant de repartir. Graphiquement, force est de constater que la paire est confrontée à un obstacle majeur.

Les prix arrivent sur la borne haute du canal de très long terme couplée à une résistance horizontale vers 1,8520 / 1,8600. Ce seuil technique risque de freiner la course de l’euro, ainsi nous pourrions assister à une correction vers des niveaux de support. Néanmoins, il est nécessaire d’attendre des signaux de retournement afin de prendre une position contre la tendance primaire pour tenter un repli du marché.

