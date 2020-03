Indices : un lundi noir – CAC 40 : l’indice entame un rebond technique

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Mouvement de panique sur les bourses européennes

Wall Street clôt sur un lundi noir

Graphique du jour – CAC 40 : un rebond technique

Mouvement de panique sur les bourses européennes

Les Bourses européennes ont vécu lundi l'une de leurs pires séances depuis la crise financière de 2008 avec l'effondrement des cours du pétrole, un facteur de déstabilisation supplémentaire pour des marchés déjà confrontés à l'épidémie de coronavirus, aux risques de récession et à la perspective d'une baisse marquée des taux d'intérêt.

Le repli a été plus marqué encore pour les actions italiennes : la Bourse de Milan a abandonné 11,17% au lendemain de l'annonce de nouvelles mesures de confinement qui touchent près du quart de la population du pays, dont la Lombardie, son principal pôle économique, pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 350 morts dans le pays.

La principale cause de la baisse généralisée des actions reste toutefois la décision de l'Arabie saoudite de baisser ses prix de vente et d'augmenter sa production, conséquence de l'échec des discussions entre l'Opep et la Russie la semaine dernière à Vienne pour tenter de soutenir les cours.

La chute du pétrole, des actions et des rendements obligataires a totalement éclipsé l'annonce d'un rebond de 3% de la production industrielle allemande en janvier, d'autant que les exportations de l'Allemagne vers la Chine affichent pour la période une chute de 6,5% sur un an.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 8,39% à 4 707,91 points. Le Footsie a reculé de 7,25% et le DAXallemand a cédé de 7,94%.

Wall Street clôt sur un lundi noir

Le mouvement de panique qui a gagné lundi les places financières a contaminé la Bourse de New York qui a fini sur une baisse de 7,79% sans précédent depuis décembre 2008, conséquence de l'effondrement des cours du pétrole qui a déstabilisé encore un peu plus des marchés déjà malmenés par les effets sur l'économie de l'épidémie de coronavirus.

L'ampleur de la chute des principaux indices new-yorkais a conduit en tout début de séance à une suspension des transactions pendant un quart d'heure, les autorités de marché activant les "coupe-circuits" mis en place après la crise financière de 2008-2009 ; la baisse du Dow Jones avait en effet dépassé 2.000 points dans les premières minutes d'échanges et celle du S&P avait dépassé les 7%.

Les marchés se raccrochent désormais à l'espoir d'une réponse coordonnée à la fois des banques centrales et des gouvernements aussi bien en terme de politique monétaire que de politique budgétaire.

Par conséquent, le Dow Jones, a reculé de 7,79% à 23 851,02 points. Le Nasdaq a lâché 7,29% et le S&P-500a perdu 7,60%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Sur le marché des devises, l'aversion au risque favorise le yen et le franc suisse tandis que le dollar affiche une baisse de plus de 1% face à un panier de référence.

L'euro profite de la faiblesse du billet vert pour remonter à plus de 1,1450 dollar (+1,5%) après un pic à 1,1492.

Pétrole :

Le marché pétrolier affiche de fait des variations suggérant une véritable capitulation : le Brent chute de 24,10% à 34,36 dollars le baril et le brut léger WTI de 24,59% à 31,13 dollars.

De telles baisses sont inédites depuis 1991, pendant la première guerre du Golfe et le prix du Brent est retombé à son niveau de début 2016.

Au-delà de la rupture au sein de l'Opep+" et du revirement stratégique de Ryad, le marché se prépare à une diminution durable de la demande mondiale de brut: selon l'Agence internationale de l'énergie, celle-ci devrait accuser cette année sa première baisse depuis 2009.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – CAC 40 : un rebond technique

Le CAC 40 est venu chercher sa zone de polarité vers 4 565 points, cette dernière est le pivot clé à tenir pour éviter le pire. Graphiquement, le CAC évoluait dans un canal de très long terme et les cours ont franchi la borne basse.

Toutefois, après un excès de pessimisme et de panique sur les marchés, l’indice devrait rebondir pour venir chercher les 4 930 points. Dans un second temps, les prix ont laissé ouvert un gap vers les 5 050 points, ainsi en cas de poursuite de la hausse les prochains niveaux techniques se situent à 5 000 points et 5 050 points.

En effet, l’indice Parisien a chuté d’environ 23%, par conséquent, un rebond à court terme est légitime face à cet excès de peur.

