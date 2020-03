Indices : lundi noir sur les marchés – Bitcoin : la crypto valide une figure de retournement

Ouverture US Nasdaq -7.12% DowJones -6.8% SP500 -6.5%

La #Fed relève son plafond pour les opérations repo overnight à 150 milliards$ (vs 100 milliards$ auparavant) Et donc injection de 113 milliards$ pour l'opération du jour

#USA #COVID19 Le taux de mortalité atteint 4,1% aux États-Unis selon les dernières données Bloomberg, soit le plus élevé après l'Italie, qui atteint 4,96% https://t.co/rUkap6u6xm

NY FED ACCEPTS $112.93 BLN OF $112.93 BLN IN BIDS AT OVERNIGHT REPO OPERATION -NY FED WEBSITE