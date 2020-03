Indices : les banques centrales en soutien – EUR/USD : l’euro teste son canal

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes espèrent un geste de la BCE

Wall Street rebondit avec les scores de Joe Biden

Graphique du jour – EUR/USD : un niveau technique clé

Les bourses européennes espèrent un geste de la BCE

Les Bourses européennes ont terminé mercredi nettement dans le vert, les investisseurs saisissant les opportunités d'achat offertes par le plongeon de la semaine dernière en tournant leurs regards vers la Banque centrale européenne, dont ils espèrent qu'elle imitera la Réserve fédérale en baissant ses taux.

La tendance a été soutenue par une ouverture en forte hausse à Wall Street, qui avait accueilli mardi avec scepticisme la baisse de ses taux en urgence par la Réserve fédérale mais n'a pas tardé à repartir, portée notamment par le retour de Joe Biden dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre.

Sans attendre sa réunion prévue dans deux semaines, la Réserve fédérale a annoncé mardi en cours de séance une baisse de 50 points de base de l'objectif de taux des "fed funds", une mesure d'urgence destinée à protéger la première économie du monde contre les effets du coronavirus.

Une réponse coordonnée des banques centrales se dessine puisque les banques centrales d'Australie et de Malaisie et l'Autorité monétaire de Hong Kong ont également réduit leur principal taux directeur.

La BCE a laissé entendre qu'une réponse monétaire n'était pas à l'ordre du jour et a évoqué à la place des mesures de soutien ciblées mais elle est sous pression puisque le marché évalue dorénavant à 90% la probabilité d'une baisse la semaine prochaine de 10 points du taux de dépôt, qui passerait ainsi de -0,5% à -0,6%.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 1,33% à 5 464,89 points. Le Footsie a gagné 1,45% et le DAXallemand a avancé de 1,19%.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

Wall Street rebondit avec les scores de Joe Biden

Wall Street a terminé en forte hausse mercredi, saluant avec enthousiasme le retour de Joe Biden au rang de favori des primaires démocrates tout en gardant un œil sur le nouveau coronavirus.

L'ancien vice-président américain Joe Biden a repris la tête dans la course aux primaires démocrates à l'issue d'un "Super Tuesday" plein de surprises où il a remporté mardi au moins neuf des 14 Etats en jeu lors de cette journée électorale déterminante.

Alors que la victoire à la primaire démocrate de son concurrent Bernie Sanders, socialiste revendiqué et favorable à la mise en place d'un grand système de santé publique, apparaît désormais moins probable, le sous-indice représentant le secteur de la santé a bondi de 5,81% mercredi.

Mardi, l'annonce surprise par la Réserve fédérale américaine d'une baisse de taux pour contrer les effets sur l'économie de l'épidémie du coronavirus a surpris les marchés qui ont terminé en baisse.

C'était la première fois depuis la crise financière de 2008-2009 que la Fed baisse ses taux entre deux réunions de politique monétaire, la prochaine étant prévue les 17 et 18 mars, ce qui souligne l'urgence de sa décision.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 4,53% à 27 091,86 points. Le Nasdaq a pris de 4,22% et le S&P-500a avancé de 3,85%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Du côté des changes, le dollar prend 0,36% face à un panier de devises de référence après avoir atteint la veille un plus bas de deux mois et même un creux d'environ cinq mois contre le yen.

Le rebond du dollar a été porté par des indicateurs américains robustes, qu'il s'agisse de l'indice ISM des services ou des créations d'emploi dans le secteur privé.

Les marchés européens n'ont en revanche guère réagi à la publication des résultats définitifs des enquêtes PMI des services qui ont montré que l'activité du secteur privé dans la zone euro avait très largement résisté aux effets du coronavirus en février.

Pétrole :

Les cours pétroliers s'équilibrent après avoir été portés par des anticipations d'une réduction plus importante de la production de brut par les pays l'Opep et ses alliés, qui se réuniront jeudi et vendredi à Vienne.

Le baril de Brent cède 0,3% à 51,68 dollars et celui du brut léger américain prend 0,1% à 47,22 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/USD : un niveau technique CLE

L’euro poursuit son ascension haussière depuis plusieurs séances et se dirige vers la borne haute du canal haussier à 1,1180$.

Une sortie par le haut ouvrirait la voie à une accélération en direction des 1,1270$ puis 1,1370$. Graphiquement, force est de constater que le marché reprend de la hauteur et pourrait mettre fin à la dynamique baissière en place depuis 2018.

Tout d’abord, la paire va devoir s’affranchir de la résistance clé à 1,1200$ en clôture hebdomadaire. Toutefois, en cas de cassure, nous assisterions à un changement de psychologie de la part des investisseurs, ainsi les acheteurs devraient prendre l’ascendant sur les vendeurs en déclenchant un retournement de tendance à la hausse.

Néanmoins, un échec sur la borne haute du canal risquerait de renvoyer les prix vers les 1,1075$. Effectivement, le marché pourrait consolider avant de provoquer une nouvelle impulsion haussière.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE