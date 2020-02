Indices : Le coronavirus se propage – Dow Jones : l’indice travaille son canal

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont encore reculé nettement mardi, la propagation hors de Chine de l'épidémie de coronavirus coupant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués pour renforcer l'hypothèse d'une correction.

Les craintes liées à la propagation du coronavirus, qui ont fait vivre lundi aux Bourses européennes leur pire séance depuis mi-2016 et fait perdre plus de 1.000 points au Dow Jones, restent donc bien présentes même si la baisse des indices a été un peu moins marquée.

La perspective d'une correction, à savoir d'un recul d'au moins 10% des indices par rapport à leurs récents plus hauts, ne s'en rapproche pas moins avec une quatrième séance de baisse qui porte à autour de 7% les replis du CAC 40 et du Stoxx 600 depuis la clôture du 19 février.

Près de 900 cas ont été recensés en Corée du Sud et plus de 280 en Italie, le pays d'Europe le plus touché. L'Iran a enregistré son 16e décès et plusieurs pays, dont l'Autriche, la Croatie et la Suisse, sont touchés à leur tour.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 1,94% à 5 679,68 points. Le Footsie a cédé 1,94% et le DAXallemand a reculé de 1,88%.

Wall Street replonge avec les craintes sur le coronavirus

Wall Street a dévissé mardi pour la deuxième journée de suite, les investisseurs craignant que l'épidémie de nouveau coronavirus ne se transforme en pandémie et se réfugiant dans les obligations, dont les taux sont tombés à des plus bas historiques.

Sur quatre séances cumulées, il s'agit du plus fort recul en pourcentage depuis décembre 2018 pour les trois grands indices de Wall Street.

Si la situation en Chine semble avoir atteint un pic, selon l'OMS, le coronavirus progresse en revanche dans d'autres zones de la planète, notamment en Italie, en Iran et en Corée du Sud, et est apparu dans de nouveaux pays, comme l'Espagne ou la Suisse.

La tendance s'est accentuée quand le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a recommandé aux Américains de commencer à se préparer à une propagation du coronavirus. Même si le risque immédiat aux Etats-Unis reste faible, la situation globale suggère qu'une pandémie est probable

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 3,15% à 27 081,36 points. Le Nasdaq a reculé de 2,77% et le S&P-500a cédé 3,03%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale face à l'épidémie de coronavirus, couplées à la forte baisse des rendements obligataires américains, pèsent sur le dollar qui perd 0,4% face à un panier de référence. L'euro en profite pour revenir à 1,088.

Pétrole :

Les cours du pétrole restent soumis aux craintes persistantes liées à la propagation du coronavirus en Chine et à ses répercussions sur la demande du premier importateur mondial.

Le baril de Brent cède 2,40% à 54,95 dollars, après avoir perdu 3,8% la veille, et le brut léger WTI perd 2,97% à 49,90 dollars.

H2 - GRAPHIQUE DU JOUR –Dow Jones : les prix testent leur bas de canal

Comme le souligne l’adage boursier : « On n’attrape pas un couteau qui tombe ! ». L’indice chute de plus de 2 500 points depuis ses plus hauts historiques, ainsi nous sommes face à un flux baissier extrêmes puissant.

Les supports cèdent un à un et les cours ne semblent pas stopper leur course pour déclencher un rebond technique. Toutefois, le marché arrive sur un niveau clé, à savoir la borne basse du canal haussier couplée à une résistance horizontale, ainsi l’espoir d’un rebond peut se déclencher dans cette zone vers 26 800 et 26 650 points. En cas de réaction positive sur ce seuil, le Dow Jones pourrait revenir tester les 27 500 points. En revanche, une rupture de ce pivot clé ouvrirait la voie à une accélération baissière en direction de nouveaux plus bas.

