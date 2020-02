Indices : Apple plombe les bourses – Palladium : le cours du métal explose

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes plombées par l’avertissement d’Apple

Wall Street lestée par Apple termine en baisse

Graphique du jour – Palladium : une ascension fulgurante

Les bourses européennes plombées par l’avertissement d’Apple

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'avertissement d'Apple sur ses résultats en raison du coronavirus ayant attiré de nouveau l'attention des investisseurs sur les répercussions économiques de l'épidémie.

Apple a averti lundi soir qu'il n'atteindrait vraisemblablement pas ses prévisions de résultats pour le trimestre clos à fin mars en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine, qui affecte à la fois la production de l'iPhone et la demande pour ses produits.

L'avertissement d'Apple porte un coup à l'optimisme des investisseurs et à la remontée des actions, qui avait fait suite aux nouvelles mesures de soutien annoncées par Pékin.

Sur le front des indicateurs, le baromètre allemand ZEW de la confiance des milieux financiers a été marqué par un fort repli. Au Royaume-Uni, le taux de chômage a terminé l'année 2019 à 3,8%, stable par rapport à fin novembre, ce qui témoigne de la bonne santé du marché de l'emploi malgré une économie à la peine sur fond de Brexit.

Ainsi, l’indice CAC 40 a reculé de 0,48% à 6 056,82 points. Le Footsie a perdu 0,85% et le DAXallemand a cédé 0,75%.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

Wall Street lestée par Apple termine en baisse

Wall Street a terminé en ordre dispersé mardi au retour d'un week-end prolongé, alors qu'Apple est devenue la première entreprise majeure à prévenir officiellement que l'épidémie du nouveau coronavirus allait affecter ses ventes.

Apple a précisément prévenu lundi qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs de ventes en raison de l'épidémie apparue en Chine, où l'entreprise compte de nombreuses usines de production et réalise une partie importante de son chiffre d'affaires.

Dans ce contexte, l'annonce d'un ralentissement de la progression de l'épidémie, tombé pour la première fois depuis janvier sous le seuil de 2.000 nouveaux cas quotidiens, ou la confiance affichée de Pékin dans sa capacité à atteindre son objectif de croissance annuel, n'ont pas suffi à rassurer.

Illustrant les difficultés rencontrées par les entreprises étrangères, une enquête de la Chambre de commerce américaine de Shanghai a par ailleurs montré que les deux tiers des 109 entreprises américaines installées dans l'est de la Chine avaient, certes, repris une production manufacturière mais que 78% d'entre elles n'avaient pas assez d'ouvriers pour faire tourner normalement leurs lignes de production.

Par conséquent, le Dow Jones, a cédé 0,56% à 29 232,19 points. Le Nasdaq a pris 0,02% et le S&P-500a perdu 0,29%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Le dollar a touché un plus haut d'environ trois ans face à l'euro, tombé à 1,0784, après une nouvelle statistique décevante pour l'économie allemande.

La livre sterling en hausse après la confirmation par le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, de la présentation le 11 mars du premier projet de budget "post-Brexit", dissipant les spéculations sur un éventuel report.

Pétrole :

Les cours pétroliers terminent à l’équilibre, souffrant également des craintes liées au coronavirus. Le brut léger WTI perd 0,54% à 52,05 dollars et le Brent gagne 0,14% à 57,75 dollars le baril.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Palladium : une ascension fulgurante

Le cours du palladium a explosé en 2019 et poursuit cette tendance en 2020 en raison du déficit entre l'offre et la demande qui ne cesse de s'aggraver. Le palladium est particulièrement utilisé dans l'industrie automobile pour la conception des voitures thermiques. La performance en 2019 du palladium atteint plus de 60% et il est déjà en hausse de 42% depuis le début de l'année.

Techniquement, les cours consolidaient dans un range compris entre 2 370$ et 2 170$, la sortie par le haut a donné un nouveau souffle au marché afin d’inscrire de nouveaux records. Toutefois, restons prudent, la tendance est haussière mais cette dernière vague d’impulsion est relativement puissante, ainsi il serait judicieux d’attendre un repli sur support pour se positionner dans le sens de la dynamique de fond.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

Recommandé par Joris Zanna Formation aux divergences : comment trader avec l'indicateur RSI ? S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE