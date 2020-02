Indices : inquiétude et espoir sur le coronavirus – Gold : les cours de l’or consolident

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes limitent leur repli en fin de séance

Wall Street freinée par les craintes sur le coronavirus

Graphique du jour – Gold : une phase de consolidation

Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi mais au-dessus de leurs plus bas du jour tandis que Wall Street limitait son repli, les investisseurs relativisant l'impact de la forte hausse du nombre de décès et d'infections dues au coronavirus.

Cette annonce a pris à contre-pied des marchés portés ces derniers jours par l'optimisme sur l'évolution de l'épidémie et favorisé un repli sur les valeurs refuges habituelles.

Si ces éléments favorisent les prises de profit, les actions ont nettement réduit leurs pertes après l'ouverture de Wall Street.

En Europe, l'inflation allemande a été confirmée à 1,6% en rythme annuel en janvier et le taux de chômage en France est tombé au quatrième trimestre à 8,1%, son plus bas niveau depuis fin 2008.

Ainsi, l’indice CAC 40 a reculé de 0,19% à 6 093,14 points. Le Footsie a perdu 1,09% et le DAX allemand a cédé 0,03%.

Wall Street freinée par les craintes sur le coronavirus

Wall Street a fini jeudi en baisse, tout en restant proche de ses records de la veille, en raison du flou entourant l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Chine et ses conséquences sur l'économie mondiale.

La Chine a annoncé jeudi une hausse spectaculaire du nombre de décès et de contaminations, qui a douché l'optimisme des investisseurs sur l'évolution de cette crise sanitaire.

Cette progression quotidienne sans précédent depuis le début de l'épidémie en décembre est cependant liée en partie à un changement de méthodologie de détection et le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé a dit ne "pas constater d'augmentation spectaculaire du nombre de cas hors de Chine".

Que ce soit aux Etats-Unis ou à l'étranger, les marchés se sont montrés plutôt résilients et ont préféré se focaliser sur le long terme en se disant que la situation devrait s'améliorer dans les prochains mois.

Par conséquent, le Dow Jones, a cédé 0,43% à 28 551,42 points. Le Nasdaq a reculé de 0,14% et le S&P-500a perdu 0,16%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Sur le marché des devises, la principale victime de la dégradation du sentiment de marché a été l'euro, jugé plus vulnérable à un éventuel ralentissement de la croissance et plus exposé à la Chine.

La monnaie unique est tombée à son plus bas niveau depuis avril 2017 face au dollar à 1,0835 et au plus bas depuis 2015 face au franc suisse à 1,061.

A l'inverse, le yen profite de son statut de valeur refuge et prend près de 0,3% contre le billet vert et plus de 0,4% contre l'euro.

Pétrole :

En nette baisse en début de journée, le marché pétrolier est repassé dans le vert après l'ouverture des marchés américains, les investisseurs privilégiant d'une reprise rapide de la demande après le passage en vide attendu au premier trimestre.

Le Brent gagne 0,75% à 56,21 dollars le baril et le brut léger américain WTI 0,55% à 51,45 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Gold : une phase de consolidation

Les cours de l’or évoluent dans une tendance haussière bien en place, toutefois avant de poursuivre leur ascension, les prix doivent consolider afin de déclencher une nouvelle impulsion.

Graphiquement, le marché s’inscrit dans une phase de consolidation, un range compris entre 1 595$ et 1 545$, ainsi tant que les cours ne franchissement pas l’une des deux bornes, nous sommes typiquement dans une stratégie de trading range.

Pour le moment, la dynamique de fond est haussière, par conséquent, la probabilité d’avoir une rupture par le haut du rectangle est plus importante. Dans ce cas, le métal jaune devrait rejoindre les 1 625$ puis les 1 650$. Il faudra donc attendre une clôture de chandelier au-dessus des 1 595$ pour se positionner et accompagner la force acheteuse vers de nouveaux plus hauts annuels.

