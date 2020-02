Indices : l’optimisme règne – EUR/JPY : l’euro reprend sa dynamique baissière

#DAX Se replie ce matin mais il faudrait réintégrer le canal et casser l'oblique pour un signal technique baissier --> https://t.co/5ebUm6s6WJ

Secrétaire au Trésor US hier (Mnuchin) "Nous avons besoin de plus de données économiques pour déterminer l'impact économique du coronavirus"

Secrétaire au Trésor US hier (Mnuchin) "La mise en place de la phase 1 de l'accord commercial avec la Chine a ralenti"

Goldman Sachs (CEO) Les marchés "ne s'inquiètent pas encore" de la poussée de Bernie Sanders dans la campagne des Démocrates (via CNBC) --> https://t.co/ScaJQTaS1v

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/ZCSPfUwAy4

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 1,00 % Or : 0,56 % Pétrole WTI : -0,49 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/ZdY5j2BgWy