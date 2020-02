Indices : un rebond technique – USD/CHF : le dollar consolide face au franc suisse

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Le s bourses européennes rebondissent, regain d’optimisme sur les marchés

Wall Street termine en hausse, profitant d’un rebond technique

Graphique du jour – USD/CHF : stratégie de trading range

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, profitant du rebond de Wall Street après un indicateur rassurant sur l'économie américaine qui relègue au moins temporairement au second plan l'inquiétude liée à l'épidémie de coronavirus.

Une partie des indices européens évoluaient dans le rouge à la mi-séance après la chute de 7,72% de la Bourse de Shanghai, la plus forte depuis 2015, pour sa première séance après les longs congés du nouvel an lunaire en Chine.

La banque centrale chinoise avait pourtant injecté pendant le week-end 1.200 milliards de yuans (154 milliards d'euros) de liquidités sur les marchés et réduit le taux de ses prises en pension inversées dans le but de rassurer les investisseurs face au risque de ralentissement marqué de la croissance.

Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est encore alourdi pour atteindre 361 morts, 57 de plus que dimanche.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,45% à 5 832,51 points. Le Footsie a gagné 0,67% et le DAXallemand a progressé de 0,49%.

Wall Street a terminé en hausse lundi, regagnant une partie des lourdes pertes encaissées vendredi dans un marché surveillant toujours de près la propagation du coronavirus apparu en Chine.

A l'instar du Dow Jones, qui avait plongé de 2,09%, les indices avaient fortement pâti vendredi des préoccupations grandissantes autour de l'épidémie et de ses répercussions sur la croissance de la Chine, deuxième économie mondiale.

Le virus est resté lundi au centre de l'attention des courtiers, surtout après la chute de plus de 7% des principaux indices chinois au retour de dix jours d'interruption à l'occasion du Nouvel An lunaire. Les marchés de Shanghai et Shenzhen étaient fermés depuis le 24 janvier, soit au lendemain du confinement de la ville de Wuhan, foyer du nouveau coronavirus. Au dernier bilan, la maladie virale avait fait 372 morts et contaminé plus de 17.000 personnes.

L'indice ISM manufacturier traduit un retour inattendu à la croissance de l'activité en remontant à 50,9, son plus haut niveau depuis juillet, après 47,8 en décembre. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 48,5 seulement.

Cette bonne surprise l'a largement emporté sur l'annonce d'une baisse des dépenses de construction en décembre, la première depuis juin, permettant aux actions américaines de poursuivre leur rebond.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,51% à 28 256,03 points. Le Nasdaq a progressé de 1,34% et le S&P-500 a avancé de 0,73%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Le regain d'appétit pour les actifs risqués se traduit par une baisse du yen et du franc suisse, deux devises refuges, face au dollar.

L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence, gagne 0,43% et l'euro revient autour de 1,1055.

La livre sterling, elle, cède plus de 1%, les premières déclarations "post-Brexit" de Londres sur les négociations commerciales avec l'Union européenne faisant craindre des tensions.

Pétrole :

A contre-courant des actions, le pétrole creuse ses pertes face au risque de baisse marquée de la demande chinoise, qui pourrait conduire l'Opep et ses alliés à réduire leur production.

Le Brent abandonne 3,37% à 54,71 dollars le baril et le brut léger américain WTI 2,35% à 50,35 dollars. L'un et l'autre ont touché en séance leur plus bas niveau depuis janvier 2019.

L'Opep+ envisage une réduction supplémentaire de sa production de 500.000 barils par jour selon plusieurs sources au sein du cartel et dans le secteur.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – USD/CHF : stratégie de trading range

L’USD/CHF consolide dans un rectangle compris entre 0,9755 et 0,9625 depuis plusieurs semaines, ainsi la mise en place d’une « stratégie de trading range » offre un bon ratio Risk/Reward.

Pour le moment, les cours travaillent la zone d’équilibre du range à 0,969, il faudra donc attendre d’avoir une rotation complète ou partielle afin de prendre position sur la borne haute ou basse du rectangle. Enfin, la cassure du range permettra aussi de se positionner pour accompagner le mouvement des prix.

