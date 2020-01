Indices : Coronavirus & OMS – EUR/CHF : l’euro teste une zone de support majeure

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes plombées par les craintes liées à l’économie

Wall Street rebondit avec les propos rassurants de l’OMS

Graphique du jour – EUR/CHF : un support à mettre à profit

Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse jeudi, la crainte de répercussions de l'épidémie de coronavirus sur l'économie coupant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués et entraînant leur repli vers les valeurs refuges, obligations souveraines en tête.

Les investisseurs alimentent les spéculations sur un ralentissement de la croissance économique, et pas seulement en Chine.

Mercredi, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a évoqué le sujet lors d'une conférence de presse après le maintien de la politique monétaire de l'institution, jugeant que l'épidémie constituait un problème "très sérieux".

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 1,40% à 5 871,77 points. Le Footsie a reculé de 1,36% et le DAXallemand a cédé 1,41%.

Wall Street rebondit avec les propos rassurants de l’OMS

Wall Street a terminé en hausse jeudi au terme d'une journée passée pour l'essentiel dans le rouge, l'Organisation mondiale de la Santé ayant favorisé un rebond des actions à l'approche du terme de la séance en exprimant sa confiance dans la capacité de la Chine à endiguer l'épidémie actuelle de coronavirus.

L'Organisation mondiale de la Santé a qualifié jeudi d'urgence de santé publique de portée internationale l'épidémie de coronavirus qui a fait 170 morts en Chine et s'est répandue dans 18 pays mais elle a aussi exprimé sa confiance dans la capacité des autorités chinoises à enrayer l'épidémie et a exprimé son opposition à toute restriction sur les voyages ou les échanges commerciaux avec la Chine.

Du côté de la conjoncture, l'économie américaine a une nouvelle fois manqué en 2019 l'objectif défini par l'administration Trump d'une croissance à 3%, pénalisée par l'amplification de la baisse des investissements des entreprises sur fond de tensions commerciales.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la première économie du monde a atteint 2,3% l'an dernier, au plus bas depuis trois ans, après 2,9% l'année précédente, montrent les données publiées par le département du Commerce.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,43% à 28 859,44 points. Le Nasdaq a pris 0,26% et le S&P-500a avancé de 0,31%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Sur le marché des devises, le dollar cède un peu de terrain face à un panier de référence et l'euro s'échange à un peu plus de 1,10 dollar après être tombé mercredi à son plus bas niveau depuis deux mois à 1,0992.

La livre sterling prend 0,2% face à l'euro et 0,5% face au dollar après les annonces de la Banque d'Angleterre.

A la veille du Brexit, celle-ci a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé en expliquant que les signes d'amélioration de la conjoncture au Royaume-Uni depuis les élections de décembre et de stabilisation de l'économie mondiale rendaient inutile un soutien accru de la politique monétaire.

Pétrole :

La crainte de voir l'épidémie de coronavirus freiner la demande chinoise et l'annonce d'une hausse plus marquée qu'anticipé des stocks aux Etats-Unis alimentent un repli marqué du cours du baril après le rebond timide des deux séances précédentes.

Le Brent perd 4,15% à 57,33 dollars le baril et le brut léger américain WTI 2,23% à 52,14 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/CHF : un support à mettre à profit

Les craintes liées à l’épidémie de coronavirus continuent d’affecter les marchés, ainsi les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges comme le franc suisse. Toutefois, l’euro semble prendre appui sur une zone de support à 1,0665.

Graphiquement, force est de constater que l’EUR/CHF a atteint l’objectif théorique de sortie de range. De ce fait, les prix testent un niveau de support afin de reprendre un peu de hauteur. Techniquement, nous avons une zone située vers 1,0665 – 1,0630 à mettre à profit puisque cette dernière correspond à un support hebdomadaire.

Par conséquent, le marché devrait rebondir dans les prochaines séances. Plusieurs indicateurs montrent des signaux de sur-vente sur les niveaux actuels, alors les prix devrait soit consolider afin de stopper la baisse qui dure depuis plusieurs semaines, soit déclencher une impulsion haussière de court terme pour rejoindre les seuils de résistances.

