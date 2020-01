Indices : FED & résultats – AUD/JPY : une figure de renversement

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes soutenues par les résultats de sociétés

Les Bourses européennes ont aligné mercredi une deuxième séance de hausse, des résultats de sociétés bien accueillis des deux côtés de l'Atlantique éclipsant pour un temps les inquiétudes liées à la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Les experts du comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé se réuniront de nouveau jeudi pour débattre de l'opportunité de déclarer l'épidémie de coronavirus comme une urgence de portée internationale, a annoncé le directeur général de l'organisation de retour de Pékin.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 0,49% à 5 954,89 points. Le Footsie a pris de 0,12% et le DAXallemand a pris 0,16%.

Toutefois, les principales Bourses européennes repartent à la baisse ce matin, plombées par un regain d'inquiétude sur l'ampleur de l'épidémie de coronavirus partie de Chine et sur ses conséquences pour l'économie et les entreprises. Le coronavirus a fait 170 morts dans le pays selon un nouveau bilan publié par Pékin et les autorités sanitaires avaient recensé 7.711 cas mercredi soir, soit environ 1.700 de plus que la veille.

La journée de jeudi s'annonce intense en Grande-Bretagne avec la réunion monétaire de la Banque d'Angleterre au menu du jour mais aussi la date du divorce entre Londres et Bruxelles qui approche à grands pas.

Wall Street sans grande direction après la FED et les résultats

Wall Street a fini en ordre dispersé mercredi, après les propos tenus par le président de la Fed Jerome Powell dans la foulée de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Orientés à la hausse au cours de l'essentiel de la séance, les principaux indices de Wall Street ont considérablement réduit leurs gains quand Jerome Powell a qualifié de problème "très sérieux" l'épidémie de coronavirus apparue en Chine et qui se propage.

La Fed avait plus tôt laissé sa politique monétaire inchangée, comme prévu, l'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds"), principal instrument de la politique monétaire aux Etats-Unis, restant fixé entre 1,5% et 1,75%.

Aux valeurs, Boeing a terminé en hausse de 1,72% après avoir annoncé une perte d'exploitation moins importante que ce que redoutaient les investisseurs. Apple a également contribué à soutenir les indices en signant une hausse de 2,09% au lendemain de la publication de ses trimestriels.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,04% à 28 734,45 points. Le Nasdaq a pris 0,06% et le S&P-500a cédé 0,04%.

Le dollar s'apprécie face à un panier de devises de référence, non loin du plus haut de deux mois touché mardi, et les autres devises considérées comme des valeurs refuges, tel le yen ou le franc suisse se stabilisent après leur hausse des derniers jours.

L'euro, lui, reste affaibli, autour de 1,10 dollar et au plus bas depuis 2017 face au franc suisse.

La livre sterling recule à la veille de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, les cambistes étant divisés sur la possibilité d'une baisse de taux.

Le prix du baril est hésitant après avoir mis un terme mardi à cinq séances consécutives de baisse, profitant des déclarations de l'Opep sur une possible prolongation de l'encadrement de la production ainsi que de l'annonce par l'American Petroleum Institute d'une baisse inattendue des stocks aux Etats-Unis.

Le Brent gagne 0,79% à 59,98 dollars le baril et le brut léger américain WTI est en très légère baisse à 53,46 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR – AUD/JPY : Un double top

Le coronavirus continue de faire rage, ainsi les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges et les paires en yen. Graphiquement, l’AUD/JPY confirme une figure de retournement de tendance, un « double top ». De plus, la paire est sortie par le bas de son canal haussier en parallèle du franchissement de la ligne de cou du double top.

De ce fait, le marché pourrait corriger vers des niveaux de support dans les prochains jours. Pour rappel, en reportant la hauteur de la figure nous obtenons un objectif théorique situé à 71,50.

