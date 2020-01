Indices : le coronavirus inquiète – Dow Jones : l’indice franchit son canal

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes plongent à cause du virus Chinois

Wall Street en forte baisse face à la propagation du coronavirus

Graphique du jour – Dow Jones : une rupture de canal

Les Bourses européennes ont subi lundi leur plus forte baisse depuis près de trois mois, la perspective de voir l'épidémie de coronavirus peser sur l'activité économique en Chine, voire ailleurs dans le monde, ayant détourné les investisseurs des actifs à risque et favorisé les prises de bénéfice après les récents plus hauts des actions.

Selon le dernier bilan en date publié par Pékin, l'épidémie de coronavirus a fait 81 morts et 2.835 cas ont été dénombrés sur le sol chinois. Les autorités sanitaires chinoises multiplient les mesures pour tenter d'enrayer la propagation du virus, notamment via des restrictions de circulation et de sortie du territoire.

Si le risque d'une pandémie mondiale semble limité, les investisseurs redoutent l'impact économique et financier de la maladie comme des mesures prises pour la contenir, ce qui incite nombre d'entre eux à opter pour des prises de bénéfice sur les actifs à risque, à commencer par ceux considérés comme exposés de près ou de loin au marché chinois.

En Europe, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne accuse en janvier un repli inattendu à 95,9 contre 96,3 en décembre alors que les économistes interrogés par Reuters l'attendaient en hausse à 97,0.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 2,68% à 5 863,02 points. Le Footsie a reculé de 2,32% et le DAXallemand a cédé 2,74%.

Wall Street en forte baisse face à la propagation du coronavirus

Wall Street a fini nettement dans le rouge lundi, les investisseurs manifestant leur préoccupation grandissante face à la propagation du coronavirus et ses éventuelles conséquences sur la croissance mondiale.

Le nouveau virus venu de Chine avait déjà affecté la place new-yorkaise la semaine dernière, mais les craintes d'une propagation à grande échelle ont fait reculer Wall Street plus lourdement lundi.

Toutefois, les acteurs du marché pourraient vite reporter leur attention sur la saison des résultats, alors que plusieurs grands noms de Wall Street, dont Apple, Amazon, Microsoft et Boeing, doivent faire état de leur bulletin de santé trimestriel cette semaine.

La semaine économique sera également marquée par la première réunion monétaire de l'année de la Réserve fédérale, qui doit s'achever mercredi et à l'issue de laquelle la Fed devrait laisser ses taux en l'état.

Par conséquent, le Dow Jones, a reculé de 1,57 % à 29 535,80 points. Le Nasdaq a perdu 1,57% et le S&P-500a cédé 1,89%.

Devises :

Le mouvement de repli sur les valeurs refuges favorise le franc suisse et surtout le yen, qui s'apprécie de 0,3% face au dollar et à l'euro.

Le billet vert est quant à lui en hausse face à la monnaie unique européenne, qui revient sous 1,1015.

Pétrole :

Le prix du baril de pétrole brut chute de plus de 2%, à 58,89 dollars pour le Brent, revenu sous 60 dollars pour la première fois en près de trois mois, et à 52,69 dollars pour le WTI.

Plusieurs grands pays producteurs, dont l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, ont assuré que l'Opep pouvait s'adapter à l'évolution de la demande, ce qui pourrait se traduire par une prolongation des mesures d'encadrement de la production.

GRAPHIQUE DU JOUR – Dow Jones : une rupture de canal

Le Dow Jones semble déclencher une correction depuis ses plus hauts historiques. En effet, nous avions plusieurs chandeliers de retournement, (étoile du soir et avalement) indiquant une possible correction à venir.

Graphiquement, l’indice vient de franchir la borne basse de son canal avec un gap de rupture, ainsi les prix pourraient venir sur le niveau de support à 28 175 points dans un premier temps. Pour finir, en supposant qu’une impulsion baissière se matérialise sous les 28 175 points, alors un retour sur l’oblique qui passe par tous les sommets serait un second objectif, soit 27 650 points.

