Indices : BCE & virus Chinois – NZD/CAD : une sortie de range

Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, affectées à la fois par la crainte de voir l'épidémie de coronavirus en Chine peser sur l'économie mondiale, par celle d'un nouveau conflit commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne et par la déception de certains investisseurs après la conférence de presse de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE).

Les autorités chinoises ont mis les villes de Wuhan et Huanggang en quasi-quarantaine et annulé les festivités du nouvel an lunaire à Pékin, où la Cité interdite va être fermée aux touristes. La crainte de voir l'épidémie s'étendre dans le monde entier et peser sur les échanges commerciaux ainsi que sur le tourisme favorise le repli sur les actifs jugés les plus sûrs.

Les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) n'ont pas suffi à rassurer : l'institution de Francfort a certes laissé sa politique monétaire inchangée et lancé le réexamen de sa politique monétaire mais le ton adopté par sa présidente, Christine Lagarde, lors de sa conférence de presse a laissé certains observateurs sur leur faim.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,65% à 5 971,79 points. Le Footsie a reculé de 0,88% et le DAXallemand a cédé 0,94%.

Wall Street termine en ordre dispersé et sans grande variation, au terme d'une séance au cours de laquelle elle aura eu du mal à suivre durablement une tendance au gré des informations sur la propagation d'un coronavirus en Chine et à la suite de résultats d'entreprise mitigés.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a néanmoins jugé qu'il était prématuré de considérer cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale et son directeur général a déclaré que les mesures prises par la Chine démontraient sa volonté de réduire au maximum les risques tant sur son territoire qu'à l'étranger.

Sur le front des résultats d'entreprise, les publications du jour ou de la veille au soir n'ont guère impressionné les investisseurs, même quand elles étaient meilleures que prévu.

Par conséquent, le Dow Jones, a reculé de 0,09 % à 29 160,09 points. Le Nasdaq a pris 0,20% et le S&P-500a gagné 0,11%.

L'euro a cédé du terrain pendant la conférence de presse de Christine Lagarde et sa baisse s'est amplifiée par la suite : en fin de journée en Europe, la monnaie unique cédait près de 0,5% face au dollar à 1,1037, au plus bas depuis le 2 décembre.

Parallèlement, le yen profitait de son statut de valeur refuge, gagnant près de 0,5% face au dollar et près de 1% face à l'euro alors que le yuan reculait en réaction aux dernières nouvelles en date sur la situation sanitaire en Chine.

Le repli des cours du pétrole, alimenté lui aussi par la peur de voir l'épidémie chinoise peser sur la demande, reste marqué malgré l'annonce d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le Brent abandonne 1,96% à 61,97 dollars le baril et le brut léger WTI 2,1% à 55,55 dollars.

Les investisseurs ont pris connaissance de l’IPC annuel au 4ème trimestre jeudi à 22h45. Le chiffre de 1,9% a dépassé le consensus du marché qui attendait 1,8% ainsi le dollar néo-zélandais s’est apprécié.

La paire consolidait depuis plusieurs séances à l’intérieur d’un range compris entre 0,8680 et 0,8620. La sortie par le haut ouvre la voie à une reprise de la tendance haussière. De ce fait, le marché pourrait rejoindre les 0,8745 puis les anciens plus hauts vers 0,8800.

