Indices : accord commercial USA-Chine – USD/CHF : le dollar poursuit sa chute face au franc suisse

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes sans direction claire

Wall Street en hausse après l’accord USA-Chine

Graphique du jour – USD/CHF : la paire travaille un support

Les bourses européennes sans direction claire

Les Bourses européennes en ordre dispersé et dans des variations limitées mercredi, les investisseurs faisant toujours preuve de retenu concernant la signature imminente de l'accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine.

Les Bourses européennes ont réduit leurs gains et Wall Street a atteint de nouveaux plus hauts après les déclarations de Larry Kudlow, le conseiller économique du président américain, qui a levé le voile sur certains aspects de l'accord commercial sino-américain de "phase 1" dont la signature est imminente.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, avait ravivé la nervosité du marché sur le sujet en déclarant mardi que les Etats-Unis maintiendraient les droits de douane sur les produits chinois jusqu'à l'achèvement de la "phase 2" de l'accord.

Ainsi, l’indice CAC 40 a reculé de 0,14% à 6 032,61 points. Le Footsie a avancé de 0,27% et le DAXallemand a gagné 0,18%.

Wall Street en hausse après l’accord USA-Chine

Wall Street a fini en hausse mercredi après la signature de l'accord commercial de "phase 1" entre les Etats-Unis et la Chine après des mois de conflit.

Les Etats-Unis et la Chine ont signé mercredi à la Maison blanche une trêve commerciale prévoyant une baisse de certains droits de douane et l'achat par Pékin de 200 milliards de dollars de biens et services américains supplémentaires au cours des deux prochaines années.

Les droits de douane punitifs qui frappent actuellement plus de 370 milliards de dollars de produits chinois seront maintenus tant que la phase 2 de l'accord ne sera pas signé, a toutefois rappelé M. Trump.

La signature de cet accord va permettre aux investisseurs de se concentrer sur les résultats trimestriels des entreprises.

Par conséquent, le Dow Jones, s’est apprécié de 0,31% à 29 030,22 points. Le Nasdaq a avancé de 0,08% et le S&P-500a pris 0,19%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Sur le marché des changes, le dollar est un léger recul face un panier de devises internationales, notamment face à l'euro, qui avance de 0,29% à 1,116 dollar.

La livre sterling est revenu à l'équilibre après avoir cédé jusqu'à 0,26% contre le dollar en réaction aux chiffres de l'inflation britannique, tombée à un plus bas de plus de trois ans.

Pétrole :

Les cours pétroliers ont accentué leur baisse après l'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'énergie d'une production de pétrole brut à un niveau record la semaine dernière, à 13 millions de barils par jour.

Le Brent recule de 0,82% à 63,96 dollars le baril, un plus bas de six semaines et le brut léger américain WTI cède 0,77% à 57,78 dollars, un plus bas depuis début décembre.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – USD/CHF : La paire travaille un support

L’USD/CHF poursuit sa dégringolade depuis la cassure du support clé à 0.969, toutefois le marché pourrait prendre appui sur le support à 0.9625.

En cas de cassure de ce dernier, le marché risquerait de continuer sa chute pour rejoindre les 0,9555.

Cependant, je constate que l’indicateur RSI forme une divergence haussière, ainsi un rebond technique est envisageable dans les prochaines séances pour venir tester les 0,969. En revanche, il est nécessaire d’attendre la validation de cette divergence pour se positionner.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

Recommandé par Joris Zanna Formation aux chandeliers japonais : partie 2 S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE