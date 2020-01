Indices : des marchés attentistes – Pétrole WTI : le marché travaille une oblique

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes freinées par la baisse du marché automobile chinois

Wall Street termine se prépare à la signature de l’accord commercial

Graphique du jour – WTI : le marché teste un support

Les Bourses européennesont terminé dans le rouge lundi, handicapées par une baisse marquée des valeurs automobiles, tandis que Wall Street progressait avant la signature très attendue de l'accord commercial USA-Chine et le début des publications de résultats.

La signature officielle par des dirigeants américains et chinois de l'accord commerciale de "phase 1" conclu il y a un mois doit être le grand événement de la semaine et aux yeux de nombreux investisseurs, il permettra de confirmer le reflux durable des tensions commerciales, même s'il ne répond pas à toutes les interrogations en suspens.

La confirmation d'une nouvelle baisse du marché automobile chinois en 2019, qui devrait se poursuivre cette année, est en outre venu rappeler aux investisseurs les conséquences économiques néfastes du conflit commercial.

Au Royaume-Uni, le produit intérieur brut a vu sa croissance tomber à 0,6% seulement sur un an en novembre selon l'estimation officielle publiée en début de journée, soit son niveau le plus faible depuis 2012.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,02% à 6 036,14 points. Le Footsie a avancé de 0,39% et le DAXallemand a reculé de 0,24%.

Wall Street se prépare à la signature de l’accord commercial

Wall Street a fini a fini en hausse lundi, portée par la bonne tenue d'Apple et des autres valeurs du secteur des nouvelles technologies et par l'optimisme généralisé concernant la signature d'un accord commercial préliminaire entre la Chine et les Etats-Unis.

Cet accord de "phase 1" entre Pékin et Washington, après dix-huit mois d'une guerre commerciale qui a alimenté l'anxiété des marchés, doit être signé mercredi à la Maison blanche. Le département américain du Trésor, dans son prochain rapport semestriel, devrait en outre cesser de considérer la Chine comme un Etat manipulant sa devise.

Les investisseurs attendent les résultats des grandes banques JP Morgan Chase, Citigroup et Wells Fargo, qui vont lancer mardi la saison des résultats pour le quatrième trimestre 2019. De nombreux investisseurs tablent déjà sur des prévisions potentiellement relevées du fait de cet apaisement entre Washington et Pékin.

Aux valeurs, les technologiques comme Apple, Facebook, Netflix, Microsoft et Amazon.com ont été parmi les principaux acteurs de cette nouvelle séance de hausse.

Par conséquent, le Dow Jones, s’est apprécié de 0,29% à 28 907,05 points. Le Nasdaq a pris 1,04% et le S&P-500a avancé de 0,70%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

L'optimisme, même prudent, sur le commerce USA-Chine assure un soutien au dollar, qui progresse très légèrement face à un panier de devises de référence.

Il recule toutefois face à l'euro, qui se traite autour de 1,1135, et face au yuan chinois, très sensible aux fluctuations des tensions commerciales et qui a inscrit un plus haut de cinq mois et demi.

Mais le fait du jour sur le marché des changes est la baisse prolongée de la livre sterling en réaction aux indicateurs britanniques du jour, qui plaident en faveur d'une baisse de taux de la Banque d'Angleterre, évoquée récemment par plusieurs responsables de celle-ci.

Pétrole :

Le marché pétrolier a creusé ses pertes au fil des heures, un mouvement favorisé par l'apaisement relatif des tensions au Moyen-Orient et des perspectives peu encourageantes d'évolution de la demande aux Etats-Unis.

Le baril de Brent finit en recul de 78 cents à 64,20 dollars. Le brut léger WTI lâche 96 cents à $58,08 le baril.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – WTI : le marché teste un support

Le pétrole Brent et WTI évoluent plus de 11% en dessous des pics atteints la semaine dernière pendant le bref épisode de tension armée entre les Etats-Unis et l'Iran. Le WTI est aussi enfermé dans un range compris entre 63,30$ et 51,00$. Force est de constater qu’après avoir échoué sur la borne haute de ce dernier, le marché enchaîne les séances dans le rouge.

Actuellement, les cours semblent prendre appui sur l’oblique haussière, toutefois en cas de cassure, les prix devraient accélérer en direction des 55,00$ puis faire une rotation complète du range.

Inversement, en supposant que l’oblique joue son rôle de support, le pétrole WTI pourraient reprendre un peu de hauteur vers les 60,75$.

