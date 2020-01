Indices : Conflit USA-Iran – DAX : une stratégie de trading range

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes reculent à cause des tensions géopolitiques

Wall Street en repli, le conflit USA-Iran pèse

Graphique du jour – DAX : un trading range

Les bourses européennes se cherchent avec les tensions géopolitiques

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi, tiraillées entre la prudence et un regain d'appétit pour le risque en l'absence de représailles concrètes de l'Iran après la mort d'un dignitaire du régime de Téhéran tué par une frappe de l'armée américaine.

En Europe, l'inflation dans la zone euro s'est accélérée en décembre à 1,3% en rythme annuel selon la première estimation d'Eurostat et les ventes au détail ont dépassé les attentes avec une hausse de 1,0% sur un mois et de 2,2% sur un an.

Les investisseurs se préparent aussi aux publications de résultats du quatrième trimestre, qui débuteront dans une semaine. Selon le consensus Refinitiv, le marché anticipe un repli de 0,6% sur un an des bénéfices du Standard & Poor's 500 américain et une hausse de 2,5% seulement de ceux du Stoxx 600.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,02% à 6 012,35 points. Le Footsie a cédé 0,05% et le DAXallemand a gagné 0,76%.

Wall Streeten repli, le conflit USA-Iran pèse

Wall Street fini a fini en baisse mardi en raison de la prudence des investisseurs face au bras de fer entre l'Iran et les Etats-Unis.Les investisseurs ont continué d'évaluer les effets de l'assassinat vendredi d'un puissant général iranien par les Etats-Unis.

Après la mort du général Qassem Soleimani, le Parlement irakien a en effet adopté une résolution réclamant la fin de la présence de troupes américaines dans le pays, un vote qui a conduit les États-Unis à brandir la menace de sanctions contre Bagdad.

L'activité dans les services a en effet rebondi plus que prévu en décembre, l'indice non-manufacturier s'établissant à 55% alors que les analystes s'attendaient à une croissance moins soutenue, à 54,3%.

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est, lui, inscrit en nette baisse en novembre, tombant à son plus bas niveau depuis octobre 2016, sous l'effet d'un nouveau recul des importations en provenance de Chine.

Par conséquent, le Dow Jones, a reculé de 0,42% à 28 583,68 points. Le Nasdaq a cédé 0,03% et le S&P-500a reculé de 0,28%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Le yen et le franc suisse, qui avaient profité lundi de la poussée d'aversion au risque, ont cédé du terrain, principalement face au dollar.

La devise américaine, également soutenue par les indicateurs économiques américains du jour, est en hausse de 0,41% face à un panier de devises de référence, effaçant ses pertes des deux séances précédentes.

La progression du billet vert fait retomber l'euro à 1,1135 dollar, la monnaie unique ne parvenant pas à bénéficier des chiffres supérieurs aux attentes de l'inflation et des ventes au détail en zone euro.

Pétrole :

Le marché pétrolier cède une partie de ses gains des deux séances précédentes, les investisseurs revoyant à la baisse la probabilité de perturbations importantes du marché mondial.

Le Brent, qui avait atteint lundi son plus haut niveau depuis septembre, abandonne 1,22% à 68,07 dollars le baril après avoir cédé jusqu'à 1,5% et le brut léger américain WTI cède 1,14% à 62,55 dollars après être revenu à 62,30 contre 64,72 au plus haut lundi.

GRAPHIQUE DU JOUR – DAX : un trading range

Le DAX est enfermé dans un range compris entre 13 400 points et 12 940 points. Pour le moment, les prix consolident entre ces deux bornes et la droite de tendance haussière vient soutenir l’indice.

Malgré les tensions géopolitiques, l’indice reste solide et ne montre pas de signaux baissiers. En effet, seule une rupture des 12 940 points ferait flancher l’indice en direction des 12 745 points. Actuellement, nous sommes dans une situation de trading range, il faudra attendre la cassure d’une des deux bornes afin d’accompagner le mouvement des prix.

