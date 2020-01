Indices : une année record – USD/JPY : trading range

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes commencent l’année du bon pied

Wall Street une année de tous les records

Graphique du jour – USD/JPY : une phase de consolidation

Les Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance jeudi, profitant d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire chinoise et de la confirmation de la signature prochaine de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, en attendant les tout premiers indicateurs économiques de 2020.

Les marchés mondiaux ont bien fini 2019, grâce à l'annonce d'un accord entre la Chine et les États-Unis sur un accord commercial préliminaire.

La Bourse de Paris ouvre en hausse ce jeudi et au-dessus des 6.000 points, pour sa première séance de 2020, après avoir clôturé mardi une année exceptionnelle où l'indice a bondi de plus de 26%.

Wall Street, une année de tous les records

Wall Street a pour sa part terminée en petite hausse une année solide, sa meilleure depuis 2013.

Donald Trump a annoncé mardi la signature prochaine de l'accord commercial partiel conclu avec la Chine après des mois d'affrontement à coups de droits de douane punitifs.

La cérémonie aura lieu en présence de hauts responsables chinois, a indiqué, sans autres précisions, le locataire de la Maison Blanche. Il a par ailleurs indiqué qu'il se rendrait "à une date ultérieure" à Pékin où commenceront les discussions pour la "phase 2" de cet accord.

Le Nasdaq affiche en 2019 un gain de 32% et le S&P de 29%, soit leurs plus fortes hausses annuelles depuis 2013, grâce entre autres aux trois baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et au regain d'optimisme entourant le commerce mondial. Le Dow Jones a gagné quant à lui 22%, sa plus forte progression depuis 2017.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Le dollar reprend une partie du terrain cédé ces derniers jours face aux autres grandes devises : l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de référence. L’indice dollar gagne 0,16%.

L'euro se maintient toutefois au-dessus de la barre de 1,1200 après avoir atteint mardi, à 1,1239, son plus haut niveau depuis le mois d'août.

Pétrole :

Le marché pétrolier est soutenu par les dernières nouvelles sur le commerce et le coup de pouce donné à l'économie chinoise par la BPC, mais aussi par le regain de tension géopolitique au Moyen-Orient après les frappes américaines de dimanche contre une milice soutenue par l'Iran en Syrie et en Irak, puis la manifestation violente visant l'ambassade américaine à Bagdad.

Le Brent gagne 0,65% à 66,43 dollars le baril et le brut léger américain WTI 0,46% à 61,34 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – USD/JPY : une phase de consolidation

La paire consolide depuis plusieurs semaines dans un range compris entre 109.60 et 108.45, ainsi la rupture de ce dernier devrait ouvrir la voie à une accélération des prix.

En cas de cassure par le bas, le marché pourrait retourner sur les 107.8 puis rejoindre sa zone de polarité à 106,65. Inversement une sortie par le haut permettrait un franchissement du seuil psychologique à 110 pour venir tester les 110,60.

Pour le moment, la paire est enfermée dans ce rectangle, la mise en place d’une stratégie de trading range permet de vendre ou d’acheter la borne opposée sur signal de retournement et d’attendre la cassure pour accompagner le mouvement des prix.

