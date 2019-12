Indices : prises de profit – Dow Jones : un haut de canal

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont fini dans le rouge lundi, le recul de Wall Street après ses récents records ayant favorisé les prises de bénéfices dans des volumes réduits par l'absence de nombreux investisseurs entre Noël et le Nouvel An.

Ces performances incitent logiquement aux prises de profit face à la faiblesse des échanges même si le sentiment général reste à l'optimisme sur le commerce international comme sur la conjoncture économique. Et les informations d'un quotidien de Hong Kong sur la venue d'un vice-Premier ministre chinois à Washington samedi pour la signature de l'accord de "phase un" entre les deux pays n'ont pas suffi à inverser la tendance baissière.

Les marchés Boursiers japonais et allemands resteront fermés mardi, tout comme les marchés obligataires en Europe, et les Bourses de Londres et Paris, entre autres, clôtureront en début d'après-midi.

Ainsi, l’indice CAC 40 a cédé 0,91% à 5 982,22 points. Le Footsie a perdu de 0,68% et le DAXallemand a reculé de 0,66%.

Wall Street subit des prises de bénéfices

Wall Street a terminé dans le rouge lundi, les investisseurs choisissant d'encaisser un peu de leurs profits à la fin d'une année marquée par une forte progression des indices.

Les indices continuent malgré tout à afficher une solide performance sur l'ensemble de l'année, le Dow Jones s'étant apprécié de 22% depuis début 2019, le Nasdaq de 35% et le S&P 500 de 28%.

Les dernières nouvelles sur le front commercial n'ont pas permis de redresser la tendance. Selon une source du quotidien chinois South China Morning Post, le vice-Premier ministre Liu He doit se rendre à Washington le week-end prochain pour une visite dont le point d'orgue serait la signature de l'accord commercial de phase 1.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,64% à 28 455,09 points. Le Nasdaq a cédé 0,67% et le S&P-500a reculé de 0,58%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

La faiblesse des volumes amplifie le repli du dollar face aux autres grandes devises : l'indice qui mesure les fluctuations du billet vert contre un panier de référence recule de près de 0,3%, ramenant sa hausse depuis le début de l'année à 0,5% seulement après +4,4% environ en 2018.

L'euro en profite pour remonter au-dessus de 1,12 dollar après un pic à 1,1222, son plus haut niveau depuis la mi-août.

Pétrole :

Les cours du pétrole ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis trois mois, profitant à la fois de l'optimisme sur le commerce USA-Chine et du regain de tension géopolitique au Moyen-Orient après les frappes américaines visant des positions du Hezbollah, soutenu par l'Iran, en Syrie et en Irak.

Le Brent gagne 0,29% à 68,36 dollars le baril et le brut léger WTI 0,57% à 61,37 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Dow Jones : l’indice teste la borne haute du canal

L’indice est venu tester un niveau technique majeur à savoir la borne haut du canal haussier située vers 28 700 points. Nous avons un gap laissé ouvert à 28 380 points, ainsi les cours devraient fermer ce trou de cotation dans la séance à venir.

D’un point de vue technique, tant que le support à 28 175 points ne cède pas la dynamique haussière n’est pas entravée. Nous pourrions assister à un léger repli de l’indice pour avoir une nouvelle impulsion haussière vers la borne haute du canal.

En l’absence de volumes et des principaux investisseurs, une glissade plus profonde de l’indice me parait peu envisageable.

