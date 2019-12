Indices : nouveaux records – EUR/USD : l’euro teste un support majeur

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes terminent la semaine dans le vert

Wall Street reste optimiste sur le commerce

Graphique du jour – EUR/USD : une zone de polarité à 1.1075$

Les Bourses ont fini en hausse vendredi et certaines ont inscrit de nouveaux plus hauts, tout comme les grands indices de Wall Street, le sentiment de marché restant favorable aux actifs risqués au terme d'une semaine dominée par l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'optimisme continue donc de porter la tendance après les déclarations de Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor américain, évoquant une signature début janvier de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

Les marchés actions ont aussi profité de la confirmation de la croissance américaine au troisième trimestre et du premier vote des députés britanniques favorable au projet de loi sur l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,83% à 6.021,83 points. Le Footsie a gagné de 0,04% et le DAXallemand a progressé de 0,81%.

Wall Street reste optimiste sur le commerce

Wall Street a de nouveau battu des records vendredi, les investisseurs se montrant rassurés par la persistance de l'optimisme commercial et des indicateurs jugés solides pour l'économie américaine.

Vendredi, les acteurs du marché ont bien accueilli un commentaire du président américain Donald Trump qui a fait état, sur Twitter, de "très bonnes discussions avec le président chinois au sujet de notre accord commercial géant".

L'accord préliminaire entre Washington et Pékin pourrait éloigner le spectre des surtaxes douanières, qui ont empoisonné les relations commerciales entre les deux pays depuis plus d'un an et demi.

Coté indicateur, la croissance du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre a été confirmée à 2,1% en rythme annualisé, comme attendu ; les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,4% en novembre, elles aussi conformes aux attentes, et l'indice d'inflation "core PCE", le plus surveillé par la Réserve fédérale, voit sa hausse sur un an ramenée à 1,6% contre 1,7% en octobre.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,28% à 28 455,09 points. Le Nasdaq a avancé de 0,42% et le S&P-500a progressé de 0,49%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

La révision à la hausse de la croissance américaine favorise la hausse du dollar, qui s'apprécie de 0,31% face à un panier de devises de référence.

La livre sterling reste orientée à la hausse mais n'a que brièvement amplifié sa progression après le vote des députés britanniques et surtout, elle accuse sur l'ensemble de la semaine son repli le plus marqué depuis plus de deux ans face au dollar (-2,1%) et depuis juillet 2017 face à l'euro (-1,8%).

Pétrole :

Le marché pétrolier subit des prises de profit mais affiche sa troisième semaine consécutive de hausse, un mouvement porté par l'apaisement des tensions commerciales.

Le Brent abandonne 0,5% à 66,21 dollars le baril et le brut léger WTI 1,05% à 60,54 dollars. Sur la semaine, le Brent affiche une hausse de plus de 1%, le WTI une progression de près de 0,5%.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/USD : une zone de polarité à 1,1075$

L’euro n’est pas parvenu à relancer une dynamique haussière au-dessus de 1,1200$ à la suite de l’échec sur l’oblique baissière et la moyenne mobile 200 périodes. A plus court terme, la paire est enfermée dans un range compris entre 1,1185$ et 1,1000$, ainsi les cours se situent sur la zone d’équilibre du range correspondant aussi à une zone de polarité.

L’EUR/USD pourrait enfoncer ce seuil afin d’effectuer une rotation complète du range pour viser la borne basse. Dans le cas d’une rupture par le bas, le marché risquerait de retourner sur les plus bas annuels vers 1,0900$.

Inversement, en cas de rebond positif sur les 1,1000$ (borne basse) alors la paire pourrait une nouvelle fois tenter de franchir l’oblique baissière et la MM 200 périodes pour accélérer vers 1,1185$ puis 1,1240$

