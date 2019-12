Indices : Le commerce rassure – Brent : le pétrole en approche d’une résistance clé

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes terminent sur une note positive

Wall Street sur des nouveaux records

Graphique du jour – Brent : le pétrole poursuit son ascension

Les bourses européennes terminent sur une note positive

Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse, exception faite de celle de Francfort, l'actualité des banques centrales ayant dominé sur des marchés attentistes à l'approche des fêtes.

Hier la séance a été dominée par les décisions de politique monétaire de plusieurs banques centrales.

La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé, sans surprise, sa politique inchangée en expliquant qu'il était encore trop tôt pour mesurer l'impact de la victoire électorale du Premier ministre, Boris Johnson.

Plus tôt, la banque centrale norvégienne et la Banque du Japon ont également maintenu leur politique monétaire intacte mais leur équivalente suédoise s'est montrée plus audacieuse en relevant son taux directeur à zéro malgré les incertitudes économiques.

Les marchés européens, comme Wall Street, sont restés indifférents à la mise en accusation de Donald Trump par la Chambre des représentants car il est très peu probable que le Sénat, contrôlé par les Républicains, vote pour la destitution du président américain.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,21% à 5.972,28 points. Le Footsie a gagné de 0,44% et le DAXallemand a reculé de 0,08%.

Wall Street clôture sur des nouveaux records

Wall Street fini a fini en hausse de 0,49% jeudi et signé un nouveau record historique en clôture, les investisseurs saluant l'annonce selon laquelle l'accord commercial sino-américain sera signé en janvier, alimentant les espoirs d'apaisement entre Pékin et Washington.

Dans une interview accordée à CNBC, le secrétaire américain au Trésor a déclaré que l'accord dit de "phase 1" sera signé début janvier. Les Etats-Unis réduiront alors leurs droits de douane sur certains produits d'importation chinois en échange de l'achat par la Chine d'environ 20 milliards de dollars de produits américains au cours des deux prochaines années.

L'optimisme des investisseurs a également été porté par plusieurs indicateurs économiques, notamment celui des inscriptions hebdomadaires au chômage, retombées sous le plus haut de deux ans enregistré la semaine dernière.

Par conséquent, le Dow Jones, a baissé de 0,10% à 28 239,28 points. Le Nasdaq a avancé de 0,05% et le S&P-500a reculé de 0,04%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

L'indice dollar est stable face à un panier de devises internationales avant les chiffres de la croissance américaine vendredi pour le troisième trimestre.

La livre perd 0,33% contre le dollar et perd plus de 2% depuis le début de semaine en raison des inquiétudes concernant le Brexit alors que le premier ministre Boris Johnson exclut l'hypothèse d'une prolongation de la période de transition post-Brexit au-delà du 31 décembre 2020.

Pétrole :

Les cours du pétrole évoluent à un plus haut de trois moins, soutenus par la baisse des stocks de brut américain et l'amélioration des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Le brut léger américain prend 0,61% à 61,3 dollars et le Brent gagne 0,7% à 66,63 dollars le baril.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Brent : le pétrole poursuit son ascension

Le Brent confirme sa reprise haussière et se rapproche d’une résistance majeure à 67$. Le marché pourrait travailler ce niveau de prix testé à de nombreuses reprises par le passé. En cas de cassure, les cours devraient atteindre l’objectif théorique du range à 68,40$. Enfin, nous pourrions assister à une accélération vers les 70,60$ afin de rejoindre la borne haute du rectangle de moyen terme.

Pour le moment, le Brent reprend de la hauteur, néanmoins une rupture du support vers 63,70$ dégraderait la dynamique haussière actuelle, par conséquent une correction plus profonde risquerait de s’installer.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE