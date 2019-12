Indices : l’hésitation domine – Gold : le cours de l’or consolide dans un triangle

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, tiraillées entre l'impact haussier de l'accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine d'une part, les interrogations sur le contenu de ce compromis, sur l'"impeachment" visant Donald Trump et sur le Brexit d'autre part.

La tendance se fait ainsi plus hésitante après la hausse marquée et les plus hauts inscrits ces derniers jours à la faveur de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine et d'indicateurs économiques globalement encourageants.

Si la menace d'un durcissement du conflit entre Washington et Pékin est écartée, les tensions commerciales sont loin d'avoir disparu, d'autant que le représentant au Commerce américain, n'a pas exclu d’un relèvement des droits de douane sur les produits européens.

En Europe, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti supérieur aux attentes pour décembre, à 96,3 après 95,1 en novembre.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,15% à 5.959,60 points. Le Footsie a gagné de 0,21% et le DAX allemand a reculé de 0,49%.

Wall Street termine à l’équilibre

Wall Street fini a fini sur une petite baisse de 0,10% mercredi, l'optimisme des investisseurs sur les perspectives de l'économie mondiale ayant été tempéré par les prévisions alarmistes de Fedex.

Les analystes considèrent dans l'ensemble que l'accord annoncé laisse une marge de manœuvre aux Bourses pour qu'elles continuent de progresser d'ici la fin de l'année.

Toutefois, des facteurs potentiels de perturbation pour les marchés restent présents, comme la procédure de mise en accusation de Donald Trump, qui doit être soumise au vote de la Chambre des représentants, ou le Brexit après le durcissement de la position de Boris Johnson sur la période de transition.

Par conséquent, le Dow Jones, a baissé de 0,10% à 28 239,28 points. Le Nasdaq a avancé de 0,05% et le S&P-500a reculé de 0,04%.

Devises :

Le dollar est orienté à la hausse face à un panier de devises de référence, les indicateurs économiques américains solides publiés mardi ayant encore réduit la probabilité estimée d'une baisse de taux de la Réserve fédérale dans les mois à venir.

La livre sterling poursuit son repli, toujours pénalisée par le durcissement de la position de Londres sur la période de transition après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Elle a désormais effacé tous les gains engrangés après les élections législatives de jeudi dernier.

Pétrole :

Orientés à la baisse en début de journée, les cours du pétrole se stabilisent après l'annonce par l'Energy Information Administration américaine d'une baisse un peu moins marquée qu'attendu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le Brent est inchangé à 66,10 dollars le baril et le brut léger WTI perd 0,08% à 60,89 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR – Gold : un triangle ascendant

Le métal jaune est toujours enfermé dans son canal baissier de consolidation, malgré une excellente performance sur l’année +15%, les cours de l’or ne parviennent pas à déclencher une nouvelle vague haussière.

Toutefois, nous pouvons voir une consolidation dans un triangle ascendant à l’intérieur dudit canal. Un franchissement par le haut serait propice à une accélération vers les 1 510$ et mettrait fin à la phase de respiration du marché pour reprendre la dynamique haussière de long terme. Dans le cas contraire, la sortie par le bas ouvrirait la voie à une baisse en direction des 1 443$ puis du support à 1 412$, ainsi les cours viendraient prendre appui sur la MM 200 périodes.

