Indices : accord USA-Chine – AUD/USD : à la croisée des chemins

Les bourses européennes soutenues par l’accord USA-Chine

Wall Street salue l’accord préliminaire entre la Chine et les États-Unis

Graphique du jour – AUD/USD : échec sur la MM 200 périodes

Les Bourse européennes ont terminé en hausse vendredi après l'officialisation d'un accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine et la victoire des conservateurs aux législatives britanniques.

Donald Trump a confirmé vendredi la conclusion d'un compromis sur la première phase d'un accord commercial avec la Chine et le début, sans délai, des tractations sur la deuxième phase.

Le président américain, qui s'est exprimé sur Twitter, a par ailleurs annoncé que les droits de douane supplémentaires sur les importations chinoises, qui étaient appelés à entrer en vigueur dimanche ne seraient finalement pas appliqués.

Le brouillard s'estompe également sur le dossier du Brexit après la victoire écrasante aux élections législatives britanniques du Premier ministre, Boris Johnson, un succès qui lui donne les coudées franches pour quitter l'Union européenne le 31 janvier comme il s'y est engagé durant la campagne.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,59% à 5.919,02 points. Le Footsie a gagné de 1,10% et le DAXallemand a avancé de 0,46%.

Wall Street a terminé en petite hausse vendredi, les investisseurs saluant l'officialisation d'un accord commercial entre les Etats-Unis.

Les Etats-Unis et la Chine ont annoncé vendredi qu'ils s'étaient mis d'accord sur le texte d'une première phase de l'accord qui doit mettre fin au conflit commercial entre les deux premières puissances économiques, avec pour premier effet une baisse des droits de douane qu'elles s'imposent mutuellement.

L’officialisation d'un accord sino-américain représente pour les marchés une trêve bienvenue après 19 mois de guerre commerciale entre les deux pays. La confusion était pourtant de mise en début de séance, la Chine ayant notamment repoussé plusieurs fois l'horaire d'une conférence de presse sur le sujet.

Mais l'hésitation des courtiers s'est rapidement dissipée quand Pékin a officiellement annoncé qu'un accord préliminaire avec les Etats-Unis avait été conclu, faisant grimper Wall Street.

Ce compromis prévoit notamment une réduction progressive des droits de douane punitifs qui visent les produits chinois, la levée d'une nouvelle salve de tarifs qui était prévue pour le 15 décembre, et l'engagement de Pékin à faire des achats supplémentaires.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,01% à 28 153,38 points. Le Nasdaq a avancé de 0,20% et le S&P-500a grapillé 0,01%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Le reflux des incertitudes sur le Brexit galvanise la livre britannique qui bondit de 1,41% face au dollar, contre lequel elle a touché son plus haut niveau depuis mai 2018, et de 1,39% face à l'euro après un pic au plus haut depuis juillet 2016

L'"indice dollar", qui suit l'évolution du billet vert face à un panier de référence, recule de 0,29%. La monnaie unique européenne se stabilise autour de 1,113 dollar.

Pétrole :

Le soulagement sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine bénéfice aussi au pétrole, qui évolue au plus haut depuis trois mois.

Le Brent gagne 1,17% à 64,95 dollars le baril et le brut léger américain WTI s'adjuge 1,12% à 59,84 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – AUD/USD : échec sur la MM 200 périodes

La paire échoue une nouvelle fois sur sa moyenne mobile 200 périodes empêchant une reprise haussière. La semaine dernière le marché a franchi la borne haute du range et du canal baissier, toutefois pour reprendre un peu plus de hauteur, force est de constater que la MM 200 à fait obstacle au prix par le passé.

Actuellement, les prix effectuent un pull-back sur le canal, ainsi dans le cas d’une cassure de la résistance à 0,6910 le marché permettrait d’accélérer vers 0,7000.

En revanche, une réintégration du canal et du range sous les 0,6855 pourrait renvoyer la paire en direction des 0,675 pour finalement poursuivre la dynamique baissière en place depuis 2018.

