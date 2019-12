Indices : BCE & tweet de Trump – EUR/GBP : l’euro à un plus bas de 2016

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes soutenues par la BCE et le commerce

Les Bourse européennes ont terminé en hausse jeudi, soutenues par un regain d'espoir sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine et par la confiance affichée par la Banque centrale européenne (BCE) dans les perspectives économiques de la zone euro.

Les indices évoluaiant en territoire négatif en début d'après-midi avant que Donald Trump ne déclenche un retournement de tendance en publiant sur Twitter un message assurant être "très proche" d'un "grand accord" avec la Chine.

Ces nouvelles ont eu d'autant plus d'effet que les marchés redoutaient jusqu'alors une nouvelle escalade dimanche, date à laquelle les Etats-Unis pourraient relever les droits de douane sur plus de 150 milliards de dollars de produits chinois.

De son côté, Christine Lagarde, lors de sa première conférence comme présidente de la BCE, a laissé entendre que la zone euro devrait poursuivre une reprise lente et régulière. L'institution a en outre relevé sa prévision d'inflation pour l'an prochain.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,40% à 5.884,26 points. Le Footsie a gagné de 0,98% et le DAXallemand a avancé de 0,57%.

Wall Street proche d’un accord sur le commerce

Wall Street a fini en forte hausse jeudi, revigorée par l'annonce d'un accord de principe entre la Chine et les Etats-Unis qui pourrait marquer un tournant dans la guerre commerciale que se livrent depuis des mois les deux puissances.

Les trois indices ont toutefois reflué de leurs records inscrits en séance, les investisseurs craignant d'être échaudés une nouvelle fois dans ce dossier.

Selon une source au fait des négociations, Washington et Pékin se sont entendus sur un accord de principe pour régler leurs différends, ce qui pourrait conduire au report du relèvement programmé de droits de douane américains sur 160 milliards de dollars de produits chinois, dimanche.

Le Wall Street Journal a ensuite rapporté que les négociateurs américains avaient proposé à leurs interlocuteurs chinois une réduction allant jusqu'à 50% des droits de douane déjà en vigueur sur 360 milliards de dollars (324 milliards d'euros) de produits d'importation.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,79% à 28 132,05 points. Le Nasdaq a avancé de 0,86% et le S&P-500a gagé de 0,73%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Le regain d'appétit pour le risque lié au dossier du commerce USA-Chine permet au dollar de s'apprécier face au yen (+0,59%). L'"indice dollar", qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, prend 0,33%.

La livre sterling profite de la nette victoire des conservateurs pour ainsi dépasser 1,35 dollar pour la première fois depuis mai 2018, soit l'envolée la plus forte de la décennie. Elle valait 1,3446 dollar, en hausse de plus de 2%, et gagnait 1,8% face à la devise européenne, à 83,05 pence pour un euro.

Pétrole :

Le marché pétrolier profite lui aussi de l'espoir d'un compromis commercial entre Washington et Pékin : le Brent gagne 0,75% à 64,20 dollars le baril et le brut léger américain WTI 0,71% à 59,18 dollars.

Après avoir cédé du terrain mercredi, le baril avait déjà entamé un rebond avant les déclarations de Donald Trump en profitant de la prévision par l'Opep d'une offre mondiale légèrement déficitaire en 2020.

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/GBP : rupture du support clé à 0,8360

La devise britannique vient de signer un bond historique, après la victoire sans appel du parti conservateur lors des élections législatives au Royaume-Uni. L’euro continue son plongeon face à la livre sterling qui se renforce à la suite de cette victoire.

Pour rappel, l’EUR/GBP est enfermé dans un range hebdomadaire compris entre 0,9310 et 0,8360 depuis 2016. Cette nuit, le marché est venu tester les plus bas de 2016, il faudra donc surveiller la clôture de ce vendredi pour confirmer cette cassure. Un franchissement à la baisse de ce niveau ouvrirait la voie à une correction plus profonde. Néanmoins, tant que le support ne cède pas, nous pourrions assister à un rebond technique vers les 0,8500 étant donné que la paire a besoin de respirer après cette lourde chute depuis les 0,9360.

