Indices : commerce USA-Chine – GBP/USD : La livre sterling est à la croisée des chemins

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Le commerce pèse à l'approche de l'échéance clé du 15 décembre

Wall Street recule au début d’une semaine chargée

Graphique du jour – GBP/USD : Oblique et MM 200 périodes

Le commerce pèse à l'approche de l'échéance clé du 15 décembre

Les Bourse européennes ont terminé en baisse lundi, l'incertitude sur le commerce USA-Chine à l'approche de l'échéance clé du 15 décembre et l'imminence des réunions de la Réserve fédérale américaine puis de la Banque centrale européenne décourageant la prise de risque.

Les Etats-Unis sont censés relever dimanche, 15 décembre, les droits de douane sur environ 155 milliards de dollars de produits chinois mais les investisseurs semblent croire que les discussions entre Washington et Pékin permettront d'éviter cette nouvelle escalade dans le conflit commercial.

Autre événement scruté de près par les marchés dans les prochains jours, le Royaume-Uni tiendra jeudi des élections législatives anticipées décisives pour le Brexit et l'avenir des relations des Britanniques avec l'Union européenne.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,59% à 5.837,25 points. Le Footsie a reculé de 0,08% et le DAXallemand a cédé de 0,46%.

Wall Street recule au début d’une semaine chargée

Wall Street a fini en en baisse lundi, réservant son jugement à l'entame d'une semaine marquée par les négociations commerciales entre Washington et Pékin, les réunions des banques centrales américaine et européenne et les élections britanniques.

Si les chiffres de l'emploi américain publiés vendredi ont rassuré les marchés sur la poursuite de la croissance aux Etats-Unis, ceux du commerce extérieur chinois, dimanche, sont plus inquiétants, les exportations affichant leur quatrième mois consécutif de baisse.

Autre facteur décourageant la prise de risque : l'agenda chargé des prochains jours sur le front monétaire et politique, avec les réunions de la Réserve fédérale américaine mardi et mercredi, de la Banque centrale européenne le lendemain ainsi que les élections législatives britanniques, dont les résultats ne devraient être connus que vendredi.

La Banque centrale américaine tiendra par ailleurs son dernier comité de politique monétaire de l'année, mardi et mercredi, tandis que Christine Lagarde participera à sa première réunion de la Banque centrale européenne en tant que présidente de l'institution.

Les investisseurs surveilleront aussi les indicateurs sur les prix à la consommation et les ventes au détail aux Etats-Unis, statistiques importantes pour jauger la santé de l'économie du pays.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,38% à 27 909,60 points. Le Nasdaq a reculé de 0,41% et le S&P-500a cédé de 0,32%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Affecté par le repli sur les devises jugées plus sûres que sont le yen et le franc suisse, le dollar abandonne 0,09% face à un panier de devises de référence.

La livre sterling a inscrit de son côté un nouveau plus haut de sept mois face au dollar à 1,3180 et de deux ans et demi face à l'euro, tombé à 0,8394. La devise britannique reste portée par la perspective d'une large victoire des conservateurs aux élections législatives de jeudi.

Pétrole :

La baisse des exportations chinoises pèse sur les cours du pétrole, la Chine étant le premier importateur mondial. Le Brent abandonne 0,26% à 64,22 dollars le baril et le brut léger américain WTI cède 0,35% à 58,99 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –GBP/USD : Oblique et MM 200 périodes

Le Royaume-Uni tiendra jeudi des élections législatives anticipées décisives pour le Brexit ainsi la livre sterling se trouve sur un niveau clé. Sur ce graphique hebdomadaire, la paire travaille l’oblique baissière de long terme et la moyenne mobile 200 périodes vers les 1,3150$. Un franchissement de cette zone permettrait au marché de rejoindre la prochaine résistance située à 1,3315$. Dans le cas contraire, un échec sur ce niveau risquerait de renvoyer le GBP/USD vers les 1,3015$ puis 1,2700$.

Pour le moment, nous pouvons seulement surveiller les niveaux techniques, la paire réagit trop souvent au gré des « news » qui soufflent le chaud et le froid, il faudra donc attendre la fin des élections jeudi pour avoir plus de visibilité.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

Recommended by Joris Zanna Formation à l'indicateur Ichimoku : Identifier les tendances en un clin d’œil S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

POURSUIVRE VOTRE LECTURE