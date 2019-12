Indices : rapport sur l’emploi US – Gold : l’or en net repli

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes terminent en hausse avec le rapport NFP

Les Bourse européennes ont terminé en hausse vendredi, au terme d'une séance essentiellement animée par le rebond plus important que prévu des créations d'emploi aux Etats-Unis.

Les indices européens ont été boostées par la publication des chiffres supérieurs aux attentes des créations d'emploi aux Etats-Unis, qui ont enregistré en novembre leur plus forte augmentation depuis 10 mois. Les chiffres de septembre et d'octobre ont en outre été révisés à la hausse et le taux de chômage a légèrement reculé, à 3,5%.

Côtés indicateurs, les investisseurs ont aussi pris connaissance d'une baisse de 1,7% de la production industrielle allemande en octobre par rapport à septembre.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 1,21% à 5.871,91 points. Le Footsie a avancé de 1,43% et le DAXallemand a pris de 0,86%.

Wall Street clôture avec des bons chiffres sur l’emploi américain

Wall Street a fini en hausse vendredi à l'issue d'une semaine en dents de scie, grâce à de bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis.

Au nombre de 266.000 en novembre, les créations d'emplois aux Etats-Unis ont enregistré leur plus forte augmentation depuis 10 mois. Les chiffres de septembre et d'octobre ont en outre été révisés à la hausse et le taux de chômage a légèrement reculé, à 3,5%.

Autre élément bien accueilli par les marchés, mais dans une bien moindre mesure, Donald Trump a redit jeudi après la clôture en Europe que les négociations commerciales entre Américains et Chinois avançaient bien, ce qui est interprété comme un signe positif par les investisseurs qui surréagissent à toute annonce sur ce dossier.

Larry Kudlow, principal conseiller économique de la Maison Blanche, a déclaré vendredi que la date butoir du 15 décembre était toujours d'actualité pour l'entrée en vigueur d'une nouvelle série de droits de douane sur les produits chinois.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 1,22% à 28 015,06 points. Le Nasdaq a avancé de 1,00%, à 8 656,53 points, et le S&P-500a gagné de 0,91%, à 3 145,91 points.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Le dollar, qui a enchaîné cinq séances consécutives de baisse et touché jeudi un plus bas d'un mois, grimpe de 0,4% face à un panier de devises internationales. L'euro perd 0,46% reculant à 1,105 dollar.

Pétrole :

Les cours du pétrole terminent en en hausse à la suite de la décision des pays membres de l'Opep et de leurs alliés de réduire la production de brut de 500.000 barils par jour en plus de celle de 1,2 million de bpj déjà en vigueur.

Le brut léger américain WTI prend 1,32% au-dessus de 59,20 dollars le baril et le Brent s'octroie 1,4% à 64,28 dollars, après avoir atteint en séance un plus haut depuis la mi-septembre.

GRAPHIQUE DU JOUR – Gold : L’or enfermé dans un range

Le cours de l’or est toujours comprimé à l’intérieur d’un rectangle de consolidation compris entre 1 450$ et 1 475$. Depuis le mois de septembre, le métal jaune est entré dans une phase de respiration et s’approche des niveaux de support majeurs situés à 1 443$ et 1 412$.

A plus court terme, la sortie du range (en bleu) devrait donner le tempo du marché. En cas de rupture par le haut, le gold pourrait rejoindre les 1 510$ et ainsi franchir l’oblique baissière pour reprendre de la hauteur. Inversement, un franchissement par le bas renverrait les prix sur la borne basse couplée au support horizontal et à la moyenne mobiles 200 périodes situés vers 1 412$.

