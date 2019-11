Indices : tensions USA-Chine – USD/JPY : Le dollar sous surveillance

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes se replient avec les inquiétudes sur le commerce

Wall Street perd espoir sur l’accord de « phase 1 »

Graphique du jour – USD/JPY : Une sortie de biseau

Les Bourseeuropéennes ont terminé en baisse mercredi, mais au-dessus de leurs plus bas du jour, affectées comme les marchés asiatiques et Wall Street par un regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine.

Pékin a demandé aux Etats-Unis de cesser d'interférer dans ses affaires intérieures au lendemain de l'adoption à l'unanimité par les sénateurs américains d'un texte de soutien à la démocratie et aux droits de l'homme à Hong Kong.

Ce vote est intervenu quelques heures seulement après la menace de Donald Trump de relever encore les droits de douane sur des produits chinois en l'absence d'accord commercial entre Washington et Pékin. Mercredi, le président américain a assuré que les discussions entre les deux capitales se poursuivaient, sans plus de précision pour l'instant.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,25% à 5.894,03 points. Le Footsie a reculé de 0,84% et le DAXallemand a cédé 0,48%.

Wall Street perd espoir sur l’accord de « phase 1 »

Wall Street a terminé la séance en baisse, une dépêche de Reuters indique qu'un accord sino-américain de « phase-1 » pourrait ne pas être signé avant la fin de l'année.

Les investisseurs s'inquiètent de l'absence d'accord commercial avec la Chine. Donald Trump a brandi mardi soir la menace de nouveaux droits de douane si un accord n'était pas conclu. Le vote par le Sénat d'un texte soutenant les droits de l'homme à Hong Kong a en outre agacé Pékin. Le relèvement par les distributeurs, Lowe's et Target de leur objectifs 2019 a cependant permis aux indices de limiter légèrement les pertes.

Les investisseurs semblent perdre espoir dans l'atteinte rapide d'une trêve commerciale. La publication hier soir du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed n'a pas permis aux économistes d'en savoir plus sur l'évolution de la stratégie de l'institution au cours des prochains mois.

Par conséquent, le Dow Jones, a reculé de 0,36% à 27 934,02 points. Le Nasdaq, s’est apprécié de 0,11%, à 8 570,66 points, et le S&P-500a cédé 0,06%, à 3 120,18 points.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Sur le marché des devises, le regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine favorise la hausse du dollar, qui s'apprécie de 0,12% face à un panier de devises de référence.

L'euro est ainsi revenu autour de 1,1075 dollar.Le yuan, l'une des plus monnaies les plus vulnérables aux tensions commerciales, a quant lui touché son plus bas niveau depuis deux semaines face au dollar.

Pétrole :

La hausse du marché pétrolier s'est accentuée après l'annonce d'une hausse moins marquée qu'anticipé des stocks de brut aux Etats-Unis, venue s'ajouter aux déclarations russes sur la poursuite de la coopération avec l'Opep visant à équilibrer l'offre mondiale.

Le Brent gagne 2,74% à 62,58 dollars le baril et le brut léger américain West Texas Intermediate, WTI prend 3,15% à 56,95 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – USD/JPY : Une sortie de biseau

L’USD/JPY a confirmé une sortie de biseau ascendant et travaille le support à 108.35 yen. Pour rappel, nous avons eu la validation d’une ETEI le 11 octobre avec pour objectif théorique les 112 yen, toutefois la paire à franchi sa droite de tendance haussière.

Ainsi, le scénario de l’ETEI sera invalidé si les prix reviennent sous les 107.80 yen. En effet, l’objectif final du biseau serait un retour vers la zone de polarité vers 106.65. Pour conclure, le yen est une valeur refuge et les négociations commerciales USA-CHINE pourrait avoir un impact sur la paire. De ce fait, en cas de mauvaises nouvelles sur ce dossier épineux l’USD/JPY risquerait d’invalider le scénario haussier.

