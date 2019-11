Indices : prudence avec le commerce – EUR/USD : une résistance majeure

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourse européennes ont terminé sur une note mitigée mardi après avoir cédé en fin de séance pratiquement tous leurs gains de la journée dans le sillage de Wall Street où des prévisions décevantes l'emportent sur les espoirs sur le commerce.

La séance avait pourtant débuté en hausse pour les indices européens, le nouveau répit accordé par l'administration américaine au géant chinois Huawei ayant rassuré les investisseurs sur le dossier commercial en dépit de l'absence d'avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et la Chine.

Les marchés se sont montrés plus fébriles dans l'après-midi avec le début des auditions publiques par une commission du Congrès dans le cadre de l'enquête sur une éventuelle ouverture d'une procédure de destitution contre le président américain

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,35% à 5.909,05 points. Le Footsie a grapillé 0,22% et le DAXallemand a pris de 0,11%.

Wall Street termine la séance sans grande direction

La Bourse de New York a fini en baisse de 0,36% mardi, plombée par les prévisions moroses des distributeurs Home Depot et Kohl's et par les doutes lancinants sur l'issue des négociations commerciales sino-américaines.

L'enseigne américaine de bricolage et d'aménagement de la maison Home Depot a fait part de ventes à périmètre comparable inférieures aux attentes des analystes lors de la publication mardi de ses résultats trimestriels

Au rang des indicateurs, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre et les permis de construire ont atteint leur plus haut niveau depuis mai 2007, selon les données du département du Commerce publiées mardi

La place new-yorkaise n'a, en revanche, pas particulièrement réagi aux nouvelles déclarations du président américain, Donald Trump, qui a menacé de relever encore plus les tarifs douaniers sur les produits chinois si Pékin refusait de signer l'accord commercial avec Washington.

Par conséquent, le Dow Jones, a reculé de 0,36% à 27 934,02 points. Le Nasdaq, s’est apprécié de 0,11%, à 8 570,66 points, et le S&P-500a cédé 0,06%, à 3 120,18 points.

Devises :

Après trois séances dans le rouge, le dollar se stabilise contre un panier de devises internationales, les opérateurs attendant la publication, mercredi, du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale. L'euro est inchangé, autour de 1,108 dollar.

Pétrole :

Les cours du pétrole sont en baisse pour la deuxième séance consécutive, la hausse plus forte que prévu de la production norvégienne s'ajoutant aux anticipations d'une nouvelle hausse des stocks aux Etats-Unis et aux incertitudes liées au commerce international.

Le Brent perd 2,45% à 60,91 dollars le baril et le brut léger américain WTI recule de 2,24% à 55,77 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR – L’EUR/USD UNE CORRECTION EN « ABC » ?

L’EUR/USD travaille la zone de polarité située à 1.1075 et pourrait effectuer une correction en « ABC ». Depuis la dernière vague de baisse la paire a retracé 50% du mouvement, ainsi les prix butent sur la résistance horizontale couplée à la Kijun daily. En cas d’échec sur ce niveau, nous pourrions assister à un repli en « ABC » vers les 1.0975/1.0930.

En revanche, une cassure de la résistance devrait permettre un retour vers la moyenne mobiles 200 périodes à 1.1180.

