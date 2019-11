Indices : Optimisme commercial – Dow Jones : Une hausse à l’intérieur d’un canal

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes restent solides

Wall Street , nouveaux records grâce à l'optimisme commercial

Graphique du jour – L'indice Dow Jones dans un canal haussier

Les bourses européennes restent solides

Les Bourses européennes ont fini en hausse vendredi, profitant d'un regain d'optimisme sur le commerce USA-Chine et des nouveaux records inscrits à Wall Street.

Le secrétaire au Commerce américain, Wilbur Ross, a déclaré à la chaîne de télévision Fox Business Network que les discussions entre Washington et Pékin devaient se poursuivre dans la journée par téléphone ; il a évoqué des progrès et jugé très probable la conclusion d'un accord commercial partiel.

Il a toutefois laissé entendre que les négociations pourraient se prolonger au-delà du 15 décembre, date à laquelle sont censés entrer en vigueur de nouveaux droits de douane américains sur des produits importés de Chine.

Dans la zone euro, l'inflation a été confirmée à 0,7% en rythme annuel en octobre et l'excédent commercial a augmenté en septembre à 18,7 milliards d'euros, les exportations ayant augmenté plus nettement que les importations.

De ce fait, l’indice CAC 40 a pris 0,65% à 5.939,27 points. Le Footsie a grapillé 0,14% et le DAXallemand a gagné de 0,47%.

Wall Street, nouveaux records grâce à l’optimisme commercial

La Bourse de New York a terminé à des niveaux inédits vendredi, emportés par un regain d'optimisme sur un accord commercial entre Washington et Pékin.

Après plusieurs séances sans élan, les indices sont repartis de l'avant vendredi après des commentaires encourageants du conseiller économique de la Maison-Blanche, Larry Kudlow, qui a affirmé jeudi soir que les discussions en étaient aux dernières finitions.

Il a laissé entendre vendredi qu'un accord commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales pourrait être signé par des ministres alors que Donald Trump avait évoqué jusqu'ici une signature avec son homologue chinois.

Pour l'heure, les deux parties peinent encore à se mettre d'accord sur la levée des droits de douane supplémentaires imposés par Washington sur des centaines de milliards de dollars d'importations en provenance de Chine.

Pékin exige leur suppression comme condition à la signature d'un traité, la guerre tarifaire affectant de plus en plus durement l'économie du géant asiatique.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont rebondi un peu plus nettement qu'attendu (+0,3%) en octobre mais la production industrielle a baissé de 0,8%, deux fois plus qu'anticipé. Quant à l'indice d'activité "Empire State", il accuse un repli inattendu en novembre à 2,9.

Ainsi, le Dow Jones, a pris 0,80% à 28 004,89 points. Le Nasdaq, s’est apprécié de 0,73%, à 8 540,83 points, et le S&P-500a gagné 0,77%, à 3 120,46 points.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

L'espoir de voir les discussions entre Washington et Pékin aboutir à la signature d'un accord profite aux devises les plus sensibles aux tensions commerciales : l'euro s'apprécie de plus de 0,2% face au dollar à 1,1044 et la livre sterling prend 0,15%.

L'"indice dollar", qui suit les fluctuations de la monnaie américaine contre un panier de référence, est en baisse de 0,1%.

Pétrole :

Les Indécis pendant une bonne partie de la journée, le marché pétrolier était en nette hausse au moment de la clôture européenne, les espoirs de détente entre les Etats-Unis et la Chine l'emportant sur les risques liés au déséquilibre entre l'offre et la demande.

Le Brent gagne 1,77% à 63,38 dollars le baril et le brut léger américain WTI prend 1,74% à 57,76 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – Le Dow Jones dans un canal haussier

Le Dow Jones réalise une ascension sans faille depuis le mois d’octobre et enchaîne les records à toutes les séances. Toutefois, nous pouvons cadrer la dynamique haussière à l’intérieur d’un canal ascendant. Les prix réagissent avec précision sur chacune des bornes, ainsi le prochain point de contact sur la borne haute se situe vers 28 550/ 28 650 points.

Pour l’instant, l’indice ne délivre aucun signal de vente ou de retournement, les acheteurs gardent la main tant que l’espoir commercial soutien les marchés. Néanmoins sur des unités de temps plus courtes, nous pouvons toujours déceler des signaux pour prendre position sur des repli de la tendance en cours.

