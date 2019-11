Indices : Incertitudes sur le commerce – GBP/USD : La livre sterling reprend son souffle

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont terminé en repli mercredi mais au-dessus de leurs plus bas du jour, la quasi-stabilité de Wall Street ayant soutenu en fin de séance une tendance dominée par la déception après le discours de Donald Trump, faute de nouveauté sur la politique commerciale américaine.

Les investisseurs ont été frustrés par le discours prononcé mardi à New York par Donald Trump, dans lequel le président américain n'a donné aucune information nouvelle sur l'évolution des discussions avec la Chine ou sur la possibilité d'une taxation des importations de voitures européennes.

Les marchés sont aussi freinés par la poursuite des tensions à Hong Kong, où les incidents violents entre manifestants et forces de l'ordre sont devenus quotidiens.

En Europe, la production industrielle de la zone euro a dépassé le consensus avec une hausse de 0,1% en septembre alors qu'elle était anticipée en baisse de 0,3% et l'inflation au Royaume-Uni a ralenti en octobre pour revenir à son plus bas niveau depuis novembre 2016.

Ainsi, l’indice CAC 40 a cédé 0,21% à 5.907,09 points. Le Footsie a perdu 0,13% et le DAXallemand a reculé de 0,40%.

Wall Street termine en hausse avec les propos de de la Fed

Le Dow Jones et le S&P 500 ont profité du bond de Disney pour terminer à un niveau inédit, tandis que le Nasdaq restait fragilisé par les interrogations sur les négociations commerciales.

Selon le Wall Street Journal notamment, Pékin ne souhaite pas inclure dans l'accord d'engagements chiffrés sur ses achats de produits agricoles américains alors même que Donald Trump a affirmé que la Chine avait accepté de commander jusqu'à 50 milliards de dollars de produits.

Les investisseurs ont été rassurés par l'intervention au Congrès de Jerome Powell qui a réaffirmé que la Fed privilégiait un scénario de poursuite de la croissance, de bonne santé de l'emploi et de remontée de l'inflation aux Etats-Unis, confortant ainsi le scénario d'une pause dans la baisse des taux.

Coté indicateur, les prix à la consommation ont rebondi plus qu'attendu en octobre, de 0,4% sur un mois et de 1,8% sur un an, et l'inflation de base s'est accélérée, une évolution qui conforte le choix de la Fed d'interrompre la baisse des taux.

De ce fait, le Dow Jones, a pris 0,33% à 27 783,59 points. Le Nasdaq, a cédé 0,05%, à 8 482,10 points, et le S&P-500a gagné de 0,07%, à 3 094,04 points.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Le dollar est stable, non loin de ses plus hauts d'un mois face à un panier de devises de référence, après les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et les déclarations de Jerome Powell au Congrès.

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité d'une baisse du taux des "fed funds" avant juillet 2020 est inférieure à 30% et ce ratio a reculé mercredi.

Pétrole :

En repli en début de journée après le discours de Donald Trump, le marché pétrolier est reparti à la hausse après les déclarations de Jerome Powell et celle du secrétaire général de l'Opep, Mohammed Barkindo, soulignant la solidité des fondamentaux du marché.

Le Brent gagne 0,5% à 62,37 dollars le baril et le brut léger américain WTI prend 0,7% à 57,20 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – Le GBP/USD CONSOLIDE à l'interieur d'un drapeau

La livre sterling consolide à l’intérieur d’un drapeau depuis son dernier rallye haussier. Le GBP/USD a besoin de reprendre son souffle avant de repartir à la hausse pour atteindre des nouveaux sommets vers 1.3300$.

La paire reste fragilisée par les annonces sur le Brexit, le manque d’avancée sur le dossier pourrait refroidir les investisseurs. Toutefois, tant que le support à 1.2700$ ne faiblit pas la dynamique est haussière. Un premier signal de reprise de tendance serait le franchissement du drapeau ainsi que la résistance vers 1.2900$.

