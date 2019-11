Les Bourses enchaînent les records – Le pétrole Brent garde une dynamique baissière

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes boostées par l’indice ZEW

Wall Street , les investisseurs attendaient le discours du président Trump

Graphique du jour – Le pétrole Brent sous surveillance

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi avant des annonces de Donald Trump qui suscitent un regain d'optimisme sur le commerce entre les Etats-Unis et ses alliés chinois et européens.

Les indices européens, en particulier le Dax allemand, ont accentué leur progression après l'annonce par l'institut ZEW d'une nette amélioration du sentiment des investisseurs en Allemagne depuis le début du mois, grâce à un regain d'espoir d'une amélioration de la conjoncture dans la première économie d'Europe.

La croissance économique française devrait quant à elle atteindre 0,2% au quatrième trimestre, soit un niveau légèrement inférieur au rythme de 0,3% par trimestre observé depuis le début de l'année, selon une première estimation dévoilée mardi.

Au Royaume-Uni, le taux de chômage est retombé à 3,8%, au plus bas depuis 45 ans, sur les trois mois achevés fin septembre, contre 3,9% fin août, illustrant la résilience du marché de l'emploi britannique malgré les perturbations du Brexit.

Par conséquent, l’indice CAC 40 a pris 0,44% à 5.919,75 points. Le Footsie a gagné 0,50% et le DAXallemand s’est apprécié de 0,65%.

Wall Street, les investisseurs attendaient le discours du président Trump

La Bourse de New York a fini sur des gains modestes mardi, les déclarations de Donald Trump devant l'Economic Club of New York n'ayant produit aucune annonce politique majeure.

Les marchés attendaient beaucoup de l'intervention de Trump. Mais le président américain a été avare en détails sur l'état des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, se contentant de redire que les deux parties étaient proches d'un accord de "phase 1".

Le Nasdaq a notamment bénéficié de la progression de 2,56% de Facebook, qui a lancé mardi aux Etats-Unis son service de paiement "Facebook Pay". Construit sur des fonctionnalités déjà existantes sur ses différentes applications, il doit permettre de payer pour des produits directement sur Facebook ou sur Instagram, mais aussi d'envoyer de l'argent à ses amis via Messenger.

De ce fait, le Dow Jones, est resté à l’équilibre à 27 691,49 points. Le Nasdaq, a pris 0,26%, à 8 486,09 points, et le S&P-500a gagné de 0,16%, à 3 091,84 points.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

L'indice dollar monte face à un panier de devises internationales suite au discours du président américain sur le commerce.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a maintenu son principal taux directeur (OCR) à 1%. Le dollar Néo-Zélandais s’envole de +1% face aux autres paires de devises.

Pétrole :

Les cours du pétrole, portés en début de séance par la perspective que Donald Trump fasse des annonces positives sur le commerce avec Pékin, ont effacé leurs gains après le discours du président américain et finissent sans grand changement.

Le Brent a cédé 12 cents à 62,06 dollars le baril et le brut léger américain WTI a reculé de 6 cents à 56,80 dollars le baril.

GRAPHIQUE DU JOUR – Le pétrole Brent sous surveillance

Le pétrole Brent se trouve à la croisée des chemins, les prix consolident toujours dans leur canal ascendant mais ne parviennent pas à s’affranchir de l’oblique baissière de long terme. Pour déclencher une reprise haussière, les cours devront casser la résistance et la « trendline » situées à 63.70$.

Toutefois, la dynamique de fond reste baissière, un franchissement du canal baissier par le bas ouvrirait la voie à une correction plus profonde sur les niveaux de support à 60$ et 56$.

