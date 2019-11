Les Bourses freinées par le commerce – Le dollar consolide face au franc suisse

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi une séance dominée par un regain de prudence face aux incertitudes persistantes entourant le dossier des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine d'une part, à un regain de tension à Hong Kong d'autre part.

Le produit intérieur brut (PIB) britannique a vu son expansion revenir au troisième trimestre à 1% en rythme annuel, un chiffre inférieur aux attentes et le plus faible depuis début 2010.

La décision du "Brexit Party" britannique de ne pas s'opposer aux députés conservateurs sortants aux élections de décembre, qui devrait profiter à Boris Johnson, a toutefois mis un peu de baume au coeur des investisseurs.

Cette remontée de la tension à Hong Kong, qui fait de nouveau craindre une intervention en force de Pékin, s'ajoute aux doutes persistants sur l'issue des discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis après les déclarations de Donald Trump expliquant que Washington ne signerait un accord avec la Chine qu'à la condition qu'il soit favorable aux Etats-Unis.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,07% à 5.893,82 points. Le Footsie a perdu 0,48% et le DAXallemand a reculé de 0,24%.

Wall Street freinée par les interrogations sur le commerce

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi, le Dow Jones montant à un nouveau record à la faveur de la forte progression de Boeing et Walgreens, tandis que les interrogations sur le commerce ont pesé sur le Nasdaq et le S&P 500.

Les doutes persistants sur l'issue des discussions commerciales sino-américaines, après les déclarations de Donald Trump expliquant que Washington ne signerait un accord avec la Chine qu'à la condition qu'il soit favorable aux Etats-Unis, expliquent la prudence des investisseurs.

Les investisseurs craignent par ailleurs que les tensions croissantes à Hong Kong, qui a connu lundi une des journées les plus violentes et chaotiques en cinq mois de mobilisation pour des réformes démocratiques, puissent déstabiliser les discussions commerciales.

Les échanges sont dans l'ensemble restés limités, certains acteurs du marché étant absents et le marché obligataire étant fermé à l'occasion de la journée des Anciens combattants.

Les investisseurs attendaient surtout une série d'indicateurs publiés plus tard dans la semaine, sur l'inflation mercredi et les ventes au détail vendredi notamment.

De ce fait, le Dow Jones, a gagné 0,04%, à 27 691,49 points. Le Nasdaq, a perdu 0,13%, à 8 464,28 points, et le S&P-500a reculé de 0,20%, à 3 087,01 points.

Devises :

Le dollar était orienté à la baisse au moment de la clôture des places européennes, avec un repli de 0,18% pour l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de référence.

L'euro en profitait pour remonter autour de 1,1035, s'éloignant du plus bas de près d'un mois touché vendredi à 1,1015. La devise britannique a pris jusqu'à 1% face au dollar et inscrit un plus haut de six mois face à l'euro.

Pétrole :

Le prix du barila réduit ses pertes après la publication de données d'un cabinet spécialisé montrant une baisse des stocks à Cushing, dans l'Oklahoma, référence pour les contrats à terme sur le brut léger américain WTI.

Le Brent abandonne 0,53% à 62,18 dollars le baril après être revenu à 61,57 et le WTI cède 0,66% à 56,86 dollars après un plus bas à 56,25.

GRAPHIQUE DU JOUR – L’USD/CHF CONSOLIDE DANS UN RANGE

Force est de constater que l’USD/CHF ne parvient pas à franchir le niveau de 50% de Fibonacci couplé à la moyenne mobile 200 périodes. La paire consolide dans un range de moyen terme entre 0.9988 et 0.9845 et la séance de la veille a été marquée par un avalement baissier.

Tant que l’on n’observe pas de rupture par le haut ou le bas du range, la mise en place d’une stratégie de « trading range » est optimum dans ce mode de configuration des prix. Seule la cassure du rectangle entraînera une accélération des prix vers 0.9700 à la baisse ou 1.0100 à la hausse.

