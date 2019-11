Les indices sur des sommets– Le pétrole WTI à proximité d’un niveau clé

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L ’Europe continue de grimper

Wall Street marque une pause avec le commerce

Graphique du jour – Le pétrole WTI enfermé dans un canal baissier

L’EUROPE continue de grimper

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi après un indicateur économique allemand et des résultats d'entreprises encourageants.

Les indicateurs économiques restent globalement rassurants en Europe, éloignant le risque d'une dégradation supplémentaire de la conjoncture.

Les commandes à l'industrie en Allemagne ont augmenté de 1,3% en septembre alors que le consensus Reuters tablait sur une progression limitée à 0,1%.

Les résultats définitifs des enquêtes PMI dans le secteur des services traduisent quant à eux une amélioration timide, l'indice composite pour la zone euro remontant à 50,6 en octobre.

Les ventes au détail dans la zone euro ont par ailleurs augmenté de 3,1% sur un an en septembre, alors que le consensus donnait +2,5%.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,34% à 5.866,74 points. Le Footsie a gagné 0,12% et le DAXallemand a terminé en hausse de 0,24%.

Wall Street marque une pause avec le commerce

La Bourse de New York a fini sur une note stable mercredi, le soutien apporté par les valeurs liées à la santé n'ayant pas suffi à atténuer les craintes liées à un éventuel report de la signature d'un accord commercial entre Pékin et Washington.

Les informations des derniers jours sur les progrès des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine continuent donc de favoriser les actifs à risque mais les investisseurs attendent désormais des avancées concrètes, sur les droits de douane et la propriété intellectuelle en premier lieu.

La rencontre très attendue entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en vue de la signature d'un accord commercial intérimaire pourrait être reportée en décembre en raison de la poursuite des discussions sur les modalités et le lieu, a déclaré un membre de l'administration américaine interrogé mercredi par Reuters.

Coté indicateur, la productivité du travail a subi au troisième trimestre une baisse inattendue de 0,3%.

De ce fait, le Dow Jones, a terminé à l’équilibre, à 27 492,56 points. Le Nasdaq, a perdu 0,29%, à 8 410,63 points, et le S&P-500a pris 0,07%, à 3 076,78 points.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

L’indice dollar, qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence, cède 0,07% après une hausse de près de 0,8% sur les deux séances précédentes.

Le yuan chinois, l'un des principaux bénéficiaires de l'amélioration du sentiment de marché ces derniers jours, se maintient autour du seuil de 7,0 pour un dollar.

Pétrole :

Les cours du pétrole reculent après l'annonce d'une hausse bien plus forte qu'attendu des stocks de brut aux Etats-Unis, qui ravivent les craintes d'un ralentissement de la demande.

Le Brent abandonne 1,84% à 61,80 dollars le baril et le brut léger américain WTI cède 1,5% à 56,37 dollars.

Les stocks de brut américains ont augmenté de 7,9 millions de barils la semaine dernière alors que les économistes attendaient en moyenne une augmentation limitée à 1,5 million de barils, montrent les derniers chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Le pétrole WTI enfermé dans un canal baissier

Le pétrole WTI évolue à l’intérieur d’un range compris entre 51$ et 63$. A court terme les prix consolident dans un canal haussier et se situent dans le milieu du range qui correspond à la zone d’équilibre. L’annonce des stocks plus forte qu’attendu a engendré un échec des cours sur la moyenne mobile 200 périodes et le haut du canal.

Les prix ont formé un pattern de retournement un « avalement baissier », le cours du pétrole pourrait corriger vers les 55.3$ s’il ne parvient pas à franchir la MM 200.

En cas de rupture du support à 55.3$ ainsi que la borne basse du canal, un retour sur le bas du range situé à 51$ serait un scénario à prévoir.

