Le commerce soutient les bourses – L’indice Nasdaq 100 dans un biseau

L ’Europe termine en hausse soutenue par le commerce

Les indices US marquent une pause après des records

Graphique du jour – L ’indice Nasdaq 100 évolue dans un biseau

L’EUROPE TERMINE EN HAUSSE SOUTENUE PAR LE COMMERCE

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, un mouvement favorisé par des signes encourageants sur la possibilité d'un prochain accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

L'enthousiasme des investisseurs était essentiellement motivé par l'espoir qu'un accord d'étape se concrétise entre les Etats-Unis et la Chine dans le conflit commercial qui les oppose depuis plus d'un an.

Plusieurs déclarations de responsables américains ces derniers jours ont laissé entendre qu'un accord commercial partiel entre les deux pays pourrait être signé dans les prochaines semaines. La Chine a également envoyé des signaux qui contribuaient à entretenir une atmosphère positive.

Par conséquent, l’indice CAC 40 a pris 0,39% à 5.846,89 points. Le Footsie a gagné 0,25% et le DAXallemand a terminé en hausse de 0,09%.

Les indices US marquent une pause après des records

La Bourse de New York a continué mardi de profiter d'un climat plus apaisé dans la guerre commerciale que se livrent Pékin et Washington.

La baisse des tensions avec la perspective que les deux premières économies mondiales scellent un accord commercial partiel dans les prochaines semaines avait déjà contribué à faire monter les indices lors des séances précédentes.

Sur le front commercial, d'importantes avancées ont été réalisées pour la finalisation de la "phase un" de l'accord commercial sino-américain, a déclaré mardi le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross. La Chine presse quant à elle Donald Trump d'annuler les taxes instaurées en septembre sur 112 milliards de dollars de produits chinois importés.

La croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis a accéléré plus que prévu au mois d'octobre, selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), ce qui devrait encore apaiser les inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie américaine, après les bons chiffres de l'emploi publiés vendredi.

Ainsi, le Dow Jones, a gagné 0,11%, à 27 492,63 points. Le Nasdaq, a pris 0,02%, à 8 434,68 points, et le S&P-500a perdu 0,12%, à 3 074,62 points.

Devises :

Le dollar s'apprécie de 0,5% face à un panier de devises de référence, porté par les espoirs sur le dossier du commerce USA-Chine et des indicateurs supérieurs aux attentes.

Le franc suisse et le yen, pénalisés par la désaffection pour les valeurs refuges, évoluent à un plus bas d'une semaine face au billet vert.

Pétrole :

Portés par les espoirs de détente sur le front commercial, les cours du pétrole poursuivent leur remontée.

Le Brent prend plus de 1,34% à 62,96 dollars le baril et le brut léger américain WTI dépasse les 57 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR – Le Nasdaq évolue dans un biseau

Le Nasdaq 100 bat des records et réalise une ascension stratosphérique, toutefois l’indice manque de carburant pour continuer sa poursuite haussière. Je constate que l’indice des valeurs technologique est enfermé dans un biseau ascendant et les prix sont venus buter contre la borne haute.

Néanmoins, les chandeliers Japonais ne délivrent pas de signal de vente à court terme ainsi les prix pourraient évoluer en « crabe » sur le long de l’oblique. En revanche, en cas de signal baissier ou bougie impulsive, le premier niveau de support se situe à 8 040 points. Une rupture de ce seuil permettrait un retour sur la borne basse du biseau et le second support à 7 865 points.

