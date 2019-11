Marchés : la confiance règne – L’indice « Fear & Greed » sur des plus hauts.

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L ’Europe finit en nette hausse

Les indices US atteignent encore des records

Graphique du jour – L ’indice « Fear & Greed »

L’EUROPE FINIT EN NETTE HAUSSE

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse lundi tandis que Wall Street inscrivait de nouveaux records, les investisseurs saluant des nouvelles encourageantes sur le dossier clé du commerce international, qui favorisent aussi la remontée des rendements obligataires comme celle des cours du pétrole.

Les Etats-Unis et la Chine ont confirmé des progrès dans les discussions commerciales bilatérales, ce qui conforte le scénario d'une signature avant la fin du mois d'un accord partiel par les présidents Donald Trump et Xi Jinping.

En Europe, les résultats définitifs des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier confirment sans surprise la poursuite de contraction de l'activité.

Plus rassurant, l'indice Sentix du sentiment des investisseurs dans la zone euro a rebondi bien plus fortement qu'attendu, à -4,5 après -16,8 en octobre.

Par conséquent, l’indice CAC 40 a pris 1,08% à 5.824,30 points. Le Footsie a gagné 0,86% et le DAXallemand a terminé en hausse de 1,35%.

Les indices US atteignent encore des records

Les trois principaux indices de la Bourse de New York ont inscrit de nouveaux records en clôture lundi, portés par l'espoir d'un règlement du conflit commercial sino-américain et une perception optimiste de la situation économique des Etats-Unis.

Wilbur Ross, le secrétaire au Commerce américain, a en outre laissé entendre que des entreprises américaines pourraient obtenir très prochainement le feu vert pour vendre des composants au groupe chinois Huawei, placé sur liste noire par Washington en mai dernier pour des raisons de sécurité nationale.

Le flux de nouvelles sur le commerce a profité en premier lieu aux secteurs de la cote les plus sensibles aux tensions entre Washington et Pékin, comme les matières premières, l'automobile et la technologie ; l'indice Stoxx de l'énergie a en outre profité de la hausse des cours du pétrole.

Aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont diminué plus qu'attendu en septembre et les investissements des entreprises en biens d'équipement ont été plus faibles qu'estimé initialement.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,42%, à 27 462,11 points. Le Nasdaq, a pris 0,56%, à 8 433,20 points, et le S&P-500s’est apprécié de 0,37%, à 3 078,27 points.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

L'appétit pour le risque désavantage les monnaies généralement utilisées comme instruments de couverture, à commencer par le yen et le franc suisse. Le dollar en profite pour s'apprécier face à un panier de devises de référence (+0,21%).

Pétrole :

Le marché pétrolier profite lui aussi du regain d'optimisme sur le commerce, mais également des déclarations du ministre iranien du Pétrole sur la possibilité de nouvelles réductions de production à l'issue de la réunion de l'Opep en décembre.

Le Brent gagne 0,71% à 62,13 dollars le baril et le brut léger américain WTI prend 0,60% à 56,54 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – L’indice « Fear & Greed »

L’indice « Fear and Greed » est un outil d’analyse sentimentale et permet de connaitre le sentiment de marché. La compréhension de cet indicateur réside dans la peur et l’avidité :

Une peur extrême représente une opportunité d’achat

Une avidité trop importante représente une opportunité de vente, on s’attend à une correction de marché car les investisseurs se montrent trop confiants.

Dans notre cas l’indice évolue à 86/100 en extrême avidité et sur les plus hauts de 2017. Les indices boursiers ont atteint des records, ainsi une correction ou une prise de bénéfices pourrait se mettre en place dans les prochaines séances.

