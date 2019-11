Les indices sur des sommets – DAX 30 : une résistance majeure est testée

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L ’Europe finit en hausse portée par de bons indicateurs

Wall Stree t sur des nouveaux plus hauts après l’emploi américain

Graphique du jour – L DAX 30 teste une résistance majeure

L’EUROPE FINIT EN HAUSSE PORTéE PAR DE BON INDICATEURS

Les Bourses européennes ont fini la semaine en hausse dynamisée par des créations d'emplois solides aux États-Unis et une embellie inattendue du secteur manufacturier chinois.

L'activité manufacturière en Chine a connu en effet en octobre un rebond inattendu, avec sa meilleure performance depuis plus de deux ans, tandis que les créations d'emplois aux États-Unis sont restées solides en octobre, s'élevant à 128.000, un peu plus que prévu.

Les bonnes nouvelles macroéconomiques ont en tout cas pris le pas vendredi sur ce dossier, et ce, malgré l'annonce en fin de séance de l'autorisation donnée par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Pékin d'imposer des sanctions sur 3,6 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) de produits américains par an, dans un litige vieux de six ans.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,56% à 5.761,89 points. Le Footsie a gagné 0,75% et le DAXallemand a terminé en hausse de 0,73%.

WALL STREET sur des nouveaux plus hauts après l’emploi américain

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, après les chiffres meilleurs que prévu des créations d'emploi aux Etats-Unis et l'avancée des discussions commerciales avec la Chine. Le marché du travail aux Etats-Unis a ralenti en octobre mais il a mieux résisté qu'attendu à l'impact des tensions commerciales et du long conflit social au sein du groupe automobile General Motors.

Le département du Travail a recensé 128.000 créations d'emplois non-agricoles le mois dernier alors que le consensus prévoyait un chiffre de 89.000 seulement.

Les statistiques d'août et septembre ont en outre été révisées à la hausse et montrent 95.000 créations de postes de plus qu'annoncé auparavant.

Le taux de chômage aux Etats-Unis en octobre est légèrement remonté à 3,6% contre 3,5% le mois d'avant, en partie à cause de la longue grève chez le constructeur automobile General Motors.

Autre source de soulagement pour les marchés, la progression de l'activité du secteur manufacturier chinois en octobre à son rythme le plus important depuis plus de deux ans qui contribue au retour des investisseurs sur le marché actions.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 1,11%, à 27 346,36 points. Le Nasdaq, a pris 1,13%, à 8 386,40 points, et le S&P-500s’est apprécié de 0,97%, à 3 066,91 points.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Le dollar a amplifié ses gains après le rapport sur l'emploi. Toutefois, le chiffre décevant de l'indice ISM manufacturier a entraîné le billet vert en territoire négatif. Cela ramène l'euro autour de 1,1165.

Pétrole :

Les prix du pétrole progressent soutenus par les espoirs sur le commerce et les statistiques économiques plus solides que prévu aux Etats-Unis et en Chine.

Le baril de Brent reprend 3,47% à 61,69 dollars et le brut léger américain WTI gagne 3,73% au-dessus de 56,20 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Le DAX 30 teste une résistance majeure

L’indice Allemand travaille une zone importante située vers 13 100/13 080 points. Le flux reste haussier sur le DAX 30, toutefois les prix butent sur le haut du canal 4 heures ainsi que l’oblique haussière du Broadening top et le RSI forme une divergence baissière.

Ces éléments techniques délivrent des probables signaux de correction à venir. Néanmoins, en l’absence de confirmation baissière par les prix, la tendance haussière reste en place.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en lisant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE