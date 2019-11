Les doutes sur le commerce refont surface – Le cours de l’or s’enflamme

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Le commerce pèse sur l es bourses européenne s

Wall Street, retour des doutes sur le commerce

Graphique du jour – L e réveil de l’or

LE COMMERCE PESE SUR LES BOURSES EUROPÉENNES

La plupart des indices européens progressaient légèrement à l'ouverture jeudi mais ils sont passés dans le rouge en réaction aux informations selon lesquelles la Chine doute de la possibilité de conclure un accord commercial à long terme avec les Etats-Unis. Les déclarations de Donald Trump confirmant qu'il prévoyait de signer prochainement un accord partiel avec le président chinois, Xi Jinping, n'ont pas suffi à rassurer.

Les informations sur les doutes de Pékin, qui tranchent avec l'optimisme de mise ces derniers jours sur le commerce, ont relégué au second plan la nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale américaine et ses déclarations suggérant qu'elle ne prévoit pas d'assouplir davantage sa politique monétaire dans l'immédiat.

De son côté, la Banque du Japon a laissé sa politique monétaire inchangée tout en laissant entendre qu'elle pourrait l'assouplir à l'avenir pour contrer la montée des risques extérieurs.

En Chine, les indices PMI officiels publiés en début de journée ont confirmé la tendance au ralentissement de la croissance, avec une poursuite de la contraction de l'activité manufacturière pour le sixième mois consécutif et une baisse de la croissance dans les services.

Dans la zone euro, l'inflation a ralenti à 0,7% en rythme annuel en octobre selon la première estimation d'Eurostat, qui a aussi fait état d'une stabilité de la croissance à 0,2% au troisième trimestre.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,63% à 5.729,86 points. Le Footsie a reculé de 1,12% et le DAXallemand est en repli de 0,34%.

WALL STREET, RETOUR DES DOUTES SUR LE COMMERCE

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi dans un climat d'incertitudes persistantes sur le commerce après des informations selon lesquelles la Chine doute de la possibilité de conclure un accord à long terme avec les Etats-Unis.

Des déclarations de Donald Trump confirmant qu'il prévoit de signer prochainement un accord partiel avec son homologue chinois Xi Jinping n'ont pas suffi à rassurer les marchés, sur fond de prises de profit au lendemain d'un record pour les indices.

Les informations sur les doutes de Pékin, qui tranchent avec l'optimisme de mise ces derniers jours sur le commerce, ont relégué au second plan la nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale américaine et ses déclarations suggérant qu'elle ne prévoit pas d'assouplir davantage sa politique monétaire dans l'immédiat.

Enfin, les inscriptions au chômage ont augmenté la semaine dernière et les chiffres mensuels des revenus et dépenses des ménages montrent une croissance modérée de la consommation.

L'indice PMI de Chicago, lui, est tombé à 43,2, son plus bas niveau depuis décembre 2015, alors que le consensus le donnait en hausse à 48,0.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,52%, à 27 046,23 points. Le Nasdaq, a reculé de 0,14%, à 8 292,36 points, et le S&P-500a cédé 0,33%, à 3 037,57 points.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Taux :

La baisse de taux de la Fed, le regain général d'aversion au risque et les indicateurs économiques du jour favorisent la baisse des rendements des emprunts d’Etat : celui du Bund allemand à dix ans a cédé près de cinq points de base à -0,403% et son équivalent français près de quatre points à -0,098%.

Le repli est plus marqué encore pour le rendement 10 ans américain, qui chute de près de neuf points à 1,7032%, au plus bas depuis le 15 octobre.

Devises :

Le dollar est en net recul face aux autres grandes devises, l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de devises de référence cédant 0,33% en réaction à la baisse de taux de la Fed.

La livre sterling se traite au-dessus de 1,2940 dollar et se dirige vers sa plus forte hausse mensuelle depuis plus de dix ans avec un gain de plus de 5,5%.

Pétrole :

Les cours du pétrole creusent leurs pertes, l'impact baissier des indices PMI chinois s'ajoutant à la hausse des stocks aux Etats-Unis.

Le Brent abandonne 0,76% à 60,15 dollars le baril et le brut léger américain WTI perd 1,83% à 54,05 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – LE RéVEIL DU GOLD

Lors de ma dernière analyse sur le gold, je constatais qu’un signal technique d’achat ou de vente serait donné par l’indicateur RSI. En effet, la séance d’hier a propulsé les cours de l’or à l’extérieur du canal baissier ce qui donne un premier élément pour les acheteurs et en parallèle, nous avons eu le RSI qui a franchi la borne haute du biseau dans lequel l’indicateur évoluait depuis plusieurs semaines.

Le support mensuel a 1 486$ n’a pas cédé à la pression des vendeurs, de ce fait l’once d’or devrait rejoindre les 1 530$ puis les 1 560$ en dernier objectif. Sur le long terme les prix pourraient s’envoler sur des niveaux proches de 1 800$.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en lisant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE