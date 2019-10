Fed : une baisse de taux– L’euro en grande forme face au dollar canadien

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européenne s sans direction avant la Fed

Wall Street , nouveau record ap rès la réunion de la Fed

Graphique du jour – L’ EUR/CAD pourrait valider un triple bottom

LES BOURSES EUROPÉENNES SANS DIRECTION AVANT LA FED

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine et les doutes sur la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine incitant à la prudence des marchés animés par ailleurs par les publications de résultats et la perspective d'une fusion entre PSA et Fiat Chrysler.

L'imminence des annonces de la banque centrale américaine a découragé la prise de risque, d'autant que l'incertitude a de nouveau augmenté sur l'évolution des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine: au lendemain des informations de Reuters selon lesquelles la première phase de l'accord annoncé entre Washington et Pékin pourrait prendre du retard, le Chili a annoncé la suspension du sommet de l'Apec au cours duquel le texte était censé être signé par les présidents Donald Trump et Xi Jinping.

En Europe, la croissance française a été un peu meilleure qu'attendu au troisième trimestre à 0,3% en première estimation, grâce entre autres aux dépenses engagées par le gouvernement après la crise des "Gilets jaunes", qui ont stimulé la consommation des ménages.

L'inflation allemande est par ailleurs ressortie légèrement au-dessus du consensus, à 0,9% en rythme annuel.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,45% à 5.740,14 points. Le Footsie a reculé de 0,34% et le DAXallemand a perdu 0,24%.

WALL STREET, NOUVEAU RECORD après la réunion de la FED

La Bourse de New York a fini en légère hausse mercredi à la suite de la décision de la Réserve fédérale américaine de réduire son principal taux directeur pour la troisième fois de l'année tout en laissant entendre qu'elle ne prévoyait pas à ce stade de baisse supplémentaire.

Le secteur privé aux Etats-Unis a, par ailleurs, créé plus d'emplois que prévu en octobre, selon l'enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP publiée mercredi, soit 125.000 emplois en octobre après 93.000 en septembre.

La Fed a sans surprise annoncé une baisse de taux d'un quart de point mais elle a modifié la formulation de son communiqué et son président, Jerome Powell, a expliqué que seule "une réévaluation importante de nos perspectives" pourrait la conduire à assouplir encore sa politique monétaire.

Pour finir, Apple et Facebook, qui dévoilaient leurs résultats après la clôture, prenaient respectivement 1,37% et 2,10% dans les échanges électroniques après des résultats supérieurs aux attentes.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,43%, à 27 071,46 points. Le Nasdaq, a pris 0,33%, à 8 303,98 points, et le S&P-500s’est apprécié de 0,33%, à 3 046,77 points.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Taux :

Les rendements des emprunts d'Etat américains reculent après les chiffres du PIB et avant le verdict de la Fed, celui des Treasuries à dix ans revenant à 1,805% contre plus de 1,83% mardi.

En Europe, la séance, marquée par la reprise des achats d'obligations de la Banque centrale européenne (BCE), se solde par un léger recul des rendements, à -0,354%, sous le pic de trois mois touché lundi à -0,32%

Devises :

Le dollar est pratiquement inchangé dans l'attente des décisions de la Fed mais il cédait du terrain avant les chiffres meilleurs qu'attendu du PIB américain, qui plaident contre une poursuite de la baisse des taux dans les prochains mois.

L'euro a terminé autour de 1,1150 après le discours de Fed

La livre sterling est stable mais reste proche du plus haut de cinq mois et demi touché la semaine dernière.

Pétrole :

Déjà orientés à la baisse avant la publication des chiffres hebdomadaires des stocks pétroliers aux Etats-Unis, les cours du baril ont creusé leurs pertes en réaction à l'annonce d'une hausse bien plus importante qu'attendu des réserves de brut.

Le Brent abandonne 2,19% à 60,15 dollars le baril et le brut léger américain WTI cède 0,86% à 55,06 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – L’EUR/CAD POURRAIT VALIDER UN TRIPLE BOTTOM

Pour faire suite à ma dernière analyse sur la paire ou j’évoquais le double top avec l’avalement baissier, l’objectif final n’a pas été atteint à quelques pips. En effet, j’envisageais un retour sur la zone à 1.4426.

L’euro a fortement rebondi ces dernières séances avec une sortie par le haut du canal baissier. On constate la mise en place d’un triple bottom comme figure chartiste. Le franchissement de la ligne de cou située à 1.471 ouvrirait la voie vers la moyenne mobiles 200 périodes à 1.4870. Inversement, une réintégration des prix sous 1.4670 serait un signal pour une stratégie de trading range.

