De nouveaux records pour les indices – Un signal technique sur le DAX 30

Les bourses européenne s dans le vert avec le commerce et la FED en soutien

Wall Street termine sur les sommets

Graphique du jour – Une divergence baissière sur RSI pour l'indice DAX 30

LES BOURSES EUROPÉENNES DANS LE VERT AVEC LE COMMERCE ET LA FED EN SOUTIEN

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi portées par un regain d'espoirs dans le dossier commercial et la perspective d'une nouvelle baisse de taux aux Etats-Unis.

Donald Trump a déclaré lundi s'attendre à signer plus tôt que prévu une partie importante de l'accord commercial en cours de négociation entre les Etats-Unis et la Chine.

Cette annonce, qui intervient deux jours après des nouvelles positives au provenance de Pékin, rassure les investisseurs, inquiets des retombées de la guerre commerciale sur l'économie mondiale. Autre élément haussier, la Réserve fédérale devrait baisser ses taux d'intérêt, pour la troisième fois en trois mois, lors de sa réunion politique qui débute mardi. Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité estimée d'une baisse de taux atteint 94%.

Dans le dossier du Brexit, les pays membres de l'Union européenne sont tombés d'accord pour reporter la date butoir du Brexit au 31 janvier prochain, renvoyant la balle dans le camp de Boris Johnson qui tente de convaincre l'opposition d'accepter la tenue d'élections législatives anticipées.

Par conséquent, l’indice CAC 40 a pris 0,15% à 5.730,57 points. Le Footsie a gagné 0,09% et le DAXallemand a progressé de 0,37%.

WALL STREET TERMINE SUR LES SOMMETS

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi dans un marché poussé par l'optimisme entourant les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et les attentes d'une nouvelle baisse des taux par la Fed.

Les indices ont été aidés par les signaux positifs envoyés aussi bien par Pékin que Washington sur le front des négociations commerciales, la Chine ayant confirmé samedi que les discussions étaient sur la bonne voie et le président américain laissant entendre lundi que la signature d'un accord pourrait intervenir avant le sommet de l'Association des pays riverains du Pacifique mi-novembre.

Mais, de façon plus générale, le marché semble dire que la combinaison de politiques monétaires plus accommodantes un peu partout dans le monde, et en premier lieu aux Etats-Unis, avec des avancées vers un accord commercial permettant au moins d'éviter une nouvelle hausse des tarifs douaniers, pourrait permettre à l'économie mondiale de se stabiliser.

Les investisseurs seront particulièrement attentifs au cours des prochains jours à la réunion du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, mardi et mercredi. La quasi-totalité des acteurs du marché s'attendent à ce que la banque centrale américaine baisse les taux d'intérêt pour la troisième fois cette année afin de soutenir l'activité affaiblie par la guerre commerciale.

Ainsi, le Dow Jones, a gagné 0,49%, à 27 090,72 points. Le Nasdaq, a pris 1,01%, à 8 325,99 points, et le S&P-500 s’est apprécié de 0,56%, à 3 039,42 points

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Taux :

Avec les avancées dans le dossier du Brexit et du commerce, les obligations souveraines sont délaissées. Le rendement des Treasuries à 10 ans s'envole de six points de base, à 1,85%, un plus haut depuis la mi-septembre. Le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence pour la zone euro, est remonté à -0,332%.

Devises :

Le dollar est en léger repli face à un panier de devises de référence à l'approche de la réunion de la Fed mais reste proche de son plus haut de deux mois face au yen, une situation qui traduit bien les interrogations des cambistes avant les décisions de la Fed.

La livre sterling gagne 0,23% face au dollar avant le vote à la Chambre des communes sur une motion du Premier ministre britannique portant sur des élections anticipées le 12 décembre.

Pétrole :

Les cours pétroliers sont en baisse, la baisse des bénéfices des entreprises industrielles chinoises l'emportant sur les progrès dans les discussions entre Américains et Chinois sur le commerce : le Brent cède 0,73% à 61,55 dollars le baril et le brut léger américain WTI lâche 1,50% à 55,81 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR – UNE DIVERGENCE BAISSIèRE sur RSI POUR L’INDICE DAX 30

Les divergences sur RSI sont un « set-up » de trading redoutable, ainsi elles sont utilisées par de nombreux traders. L’indice DAX 30 matérialise une divergence baissière sur ce graphique en données 4 heures.

Pour le moment, le RSI n’a pas encore validé la divergence, il est nécessaire d’attendre la cassure du bruit en clôture pour prendre position. Les retracements de Fibonacci permettent de déterminer des objectifs de prix si le « Set-up » fonctionne.

Les zones 38.2% et 50% de retracements seront des niveaux de prises de bénéfices.

