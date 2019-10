Coup d’envoi des résultats US, le CAC 40 clôture au-dessus des 5 700 points

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE MORNING MEETING :

Les bourses européennes profitent d’un projet d’accord sur le Brexit

Wall Street portée par les bons résultats des entreprises

Graphique du jour – Le CAC 40 inscrit un nouveau plus haut annuel

LES BOURSES EUROPÉNNES PROFITENT D’UN PROJET D’ACCORD SUR LE BREXIT

Les Bourses européennes ont amplifié leur progression en fin de séance mardi et la livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis près de cinq mois.Les investisseurs ont salué les dernières informations évoquant un prochain compromis entre Londres et Bruxelles sur les modalités de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.

Tous ont fortement réagi aux informations de l'agence Bloomberg qui, citant deux sources de l'Union européenne, a rapporté que Londres et Bruxelles se rapprochaient d'un projet d'accord sur le Brexit et que les discussions pourraient aboutir avant la fin de la journée. L'espoir sur le dossier du Brexit l'emporte donc largement sur les doutes entourant désormais l'accord commercial partiel annoncé vendredi entre les Etats-Unis et la Chine.

Le Fonds Monétaire Internationala souligné l'impact des tensions commerciales et de l'incertitude sur le Brexit en abaissant une nouvelle fois ses prévisions de croissance mondiale, à 3,0% pour cette année et 3,4% pour l'an prochain.

Le moral des investisseurs en Allemagne s'est légèrement dégradé en octobre mais moins nettement moins que prévu, montrent les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut ZEW, dont l'indice a reculé à -22,8 après -22,5 en septembre alors que les économistes et analystes prévoyaient en moyenne un chiffre de -27,0.

De ce fait, l’indice CAC 40 a gagné 1,04% à 5.702,05 points et le DAX allemand a pris 1,15%.

WALL STREET PORTÉE PAR LES BONS RÉSULTATS DES ENTREPRISES

Le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels a profité mardi à la Bourse de New York. Les résultats au-dessus des attentes ayant convaincu les investisseurs de revenir sur les marchés d'actions. Après plusieurs séances dominées par les négociations commerciales sino-américaines, Wall Street a recentré son attention sur les résultats des entreprises.

Quatre des six grandes banques américaines, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo ont ainsi publié mardi leur bulletin de santé trimestriel.

Leur performance d'ensemble est une bonne surprise pour les milieux financiers, qui anticipaient le pire en raison d'une cascade de facteurs négatifs pour le secteur bancaire, à commencer par les taux d'intérêt bas.

JPMorgan Chase a affiché les résultats les plus solides, marqués par une forte progression de son résultat net et de son chiffre d'affaires. Son titre a gagné 3,01%.

Les actions de Goldman Sachs (+0,31%), Citigroup (+1,40%) et Wells Fargo (+1,70%) ont aussi progressé, malgré des résultats plus contrastés.

Par conséquent, le Dow Jones, s’est apprécié de 0.89%, à 27.024,80 points. Le Nasdaq, est monté de 1,24%, à 8.148,71 points, et le S&P-500a gagné 0,14%, à 2.995,68 points.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Taux :

Sur les marchés obligataires, l'optimisme sur le Brexit et le regain d'appétit pour le risque qu'il suscite se traduisent par une nette hausse des rendements des emprunts d’Etat : en fin de séance, celui du Bund allemand à dix ans prenait plus de cinq points de base à -0,418%, au plus haut depuis le 1er août.

Devises :

La livre sterling a profité à plein des espoirs de compromis permettant d'éviter un Hard Brexit au moment de la clôture européenne, la devise britannique s'appréciait de près de 1,20% face au dollar à 1,2759 après un pic à 1,2799, son plus haut niveau depuis le 21 mai. La monnaie unique européenne est parallèlement remontée au-dessus de 1,1034 dollar après être tombée brièvement sous 1,10.

Pétrole :

Plombés en début de journée par les chiffres jugés décevants des prix à la production en Chine, les cours du brut ont nettement réduit leurs pertes après les informations sur le Brexit.

Le Brent abandonne 1,03% à 58,74 dollars le baril et le brut léger WTIcède 1,46% à 52,81 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Le CAC 40 INSCRIT UN NOUVEAU PLUS HAUT ANNUEL

L’ascension du CAC 40 est aussi fulgurante que la récente baisse, l’indice Parisien touche un nouveau plus haut annuel au-dessus de 5 700 points. Les cours ont réussi à franchir la zone de résistance situé à 5 630/5 680points mais il reste un dernier obstacle à franchir pour libérer plus de potentiel haussier.

En effet, l’oblique haussière qui passe par les sommets freine la hausse de l’indice, les prix sont venus plusieurs fois tester cette oblique sans parvenir à la franchir. Néanmoins, ces nombreux échecs sont accompagnés d’un chandelier de retournement. En attendant, le CAC 40 ne forme aucun pattern de retournement à court terme et les acheteurs gardent la main.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en lisant mon précédent morning meeting.

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE