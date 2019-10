Un accord commercial partiel conclu, GBP/USD : la livre sterling s’envole

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE MORNING MEETING :

Les bourses européennes dopées par le commerce et le Brexit

Wall Street salue la confirmation d’un accord partiel USA-Chine

Graphique du jour – La paire GBP/USD confrontée à la MM 200 périodes et à l’oblique baissière

LES BOURSES EUROPÉENNES DOPÉES PAR LE COMMERCE ET LE BREXIT

Les Bourses européennes ont enregistré vendredi l'une de leurs meilleures performances de l'année, profitant du double espoir d'un compromis entre les Etats-Unis et la Chine sur le commerce et d'un rapprochement des positions de Londres et Bruxelles sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Sur le front du Brexit, le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, a entamé un nouveau cycle de négociations avec Londres, à moins d'une semaine du sommet européen des 17 et 18 octobre, considéré comme crucial pour éviter une sortie du Royaume-Uni de l'UE sans accord négocié.

Les discussions des derniers jours, notamment entre les gouvernements britanniques et irlandais, ont fait évoluer le jugement de nombreux investisseurs sur l'issue des négociations : Morgan Stanley estime désormais à 55% la probabilité d'un accord, contre 35% avant les derniers développements, JPMorgan à 50% contre 5%.

Par conséquent, l’indice CAC 40 affiche une progression de 1,73% à 5.665,48 points. Le Footsie a gagné 0,84% et le DAXallemand a progressé de 2,86%.

WALL STREET SALUE LA CONFIRMATION D’UN ACCORD PARTIEL USA-CHINE

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi mais a perdu du terrain en fin de séance lorsque Donald Trump a annoncé un accord partiel seulement avec la Chine sur le conflit commercial qui oppose les deux premières puissances économiques de la planète. Le président américain a précisé que les deux pays s'étaient accordés sur la propriété intellectuelle, les services financiers et les gros achats agricoles. Il a ajouté que les négociations entreraient dans une phase 2 une fois signé l'accord de phase 1.

La phase 1 de l'accord, selon Donald Trump, comprend des achats de biens agricoles mais aussi des éléments comprenant la propriété intellectuelle, les services financiers et un volet sur les taux de change.

Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a pour sa part affirmé que les Etats-Unis renonçaient à l'augmentation des tarifs douaniers sur 250 milliards de dollars de biens importés de Chine, qui devaient passer de 25 à 30% le 15 octobre.

Aux Etats-Unis, le moral des ménages américains a enregistré en octobre une amélioration inattendue selon les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a progressé à 96,0 après 93,2 en septembre alors que les économistes et analystes prévoyaient en moyenne un chiffre en baisse à 92,0.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 1.60%, à 26.816,59 points. Le Nasdaq, a progressé de 1,34%, à 8.057,04 points, et le S&P-500a gagné 1,09%, à 2.970,17 points.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Taux :

La hausse des actions favorise celle des rendements obligataires en détournant les investisseurs des marchés de la dette.

Celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a pris près de cinq points de base sur la journée pour finir à -0,442% après un pic à -0,427%, son plus haut niveau depuis le 1er août. Sur le marché américain, le rendement à dix ans bondit de plus de neuf points à 1,7534%.

Devises :

Le regain d'appétit pour les actifs risqués défavorise le dollar, qui cède 0,44% face à un panier de devises de référence, au plus bas depuis le 20 septembre.

Les monnaies sensibles aux tensions commerciales sont au contraire orientées à la hausse, à l'instar du dollar australien, qui a touché un plus haut de deux semaines face au dollar américain, et du yuan chinois, qui évolue au plus haut depuis trois semaines.

Mais la grande gagnante du jour est la livre sterling, qui s'apprécie de près de 1.76% face au dollar et de 1,6% face à l'euro. La monnaie unique européenne s'adjuge 0,32% face au dollar à 1,1039 après un pic de trois semaines à 1,1062.

Pétrole :

Le marché pétrolier finit en hausse après l'annonce par les médias officiels iraniens d'une attaque de missiles visant un pétrolier de la Compagnie pétrolière nationale iranienne.

A la clôture sur le NYMEX, le Brent gagne 2,47% à 60,56 dollars le baril et le brut léger américain progresse de 2,26% à 54,76 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – LA PAIRE GBP/USD CONFRONTÉE À LA MM 200 PÉRIODES ET À L’OBLIQUE BAISSIERE

La GBP/USD affiche une forte progression depuis quelques séances et a marqué un sommet à 1.2706$. Depuis son creux à 1.2200$, la paire est venue tester sa moyenne mobile 200 périodes et l’oblique baissière de long terme. Les prix n’ont pas réussi à franchir ce double niveau de résistance et pourraient consolider sur le support situé à 1.2515$.

A court terme, la reprise haussière restera confirmée tant que le niveau psychologique des 1.2500$ sera conservé. Une rupture de ce dernier risquerait d’entrainer les prix vers 1.2200$. Inversement, le franchissement du double niveau de résistance à 1.2660/1.2700$ permettrait à la livre sterling de rejoindre les prochains seuils à 1.28766$ et 1.3014$.

