Trump entretien l’espoir, l’euro gagne du terrain face au dollar

D'après des diplomates, Barnier a eu le feu vert des 27 pays membres pour entamer une phase de négociation plus intense avec le Royaume-Uni (RTRS)

Des sources via RTRS indiquent qu'il y a peu de volonté au sein des membres pour accroître significativement la part de dette privée dans le #QE #ECB #sources

Des sources via RTRS indiquent que la BCE va être à court d'obligatoins allemandes à acheter dans à peine plus d'un an si elle conserve la clé de répartition actuelle