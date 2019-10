Guerre commerciale USA-Chine, l’euro consolide face au franc suisse

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE MORNING MEETING :

LES BOURSES EUROPÉENNES STIMULÉES PAR UN REGAIN D’ESPOIR SUR LE COMMERCE

Les bourse Européennes ont clôturé en hausse mercredi, les investisseurs se remettant à espérer une percée dans les négociations commerciales qui doivent s'ouvrir aujourd’hui.

Pékin n'espère pas vraiment parvenir à un grand accord, mais les Chinois accepteraient un accord limité si le président américain Donald Trump renonçait aux tarifs douaniers supplémentaires qu'il a menacé de mettre en œuvre d'ici à la fin de l'année. En échange, Pékin pourrait faire quelques concessions comme la reprise à grande échelle de commandes de produits agricoles.

Ainsi, l’indice CAC 40 affiche une progression de 0,78% à 5.499,14 points. Le Footsie a gagné 0,33% et le DAXallemand a progressé de 1,04%.

LES POURPARLERS ENTRES LES ETATS-UNIS ET LA CHINE RASSURENT WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, soutenue par la publication d'informations rapportant que la Chine était disposée à sceller un accord partiel avec les Etats-Unis pour avancer en direction du règlement du conflit commercial sino-américain.

De hauts responsables américains et chinois doivent se retrouver jeudi et vendredi à Washington pour une nouvelle session de négociations sur les échanges commerciaux entre les deux premières économies du monde. La Chine reste disposée à conclure un accord commercial partiel avec les Etats-Unis malgré les sanctions récentes prises par Washington contre plusieurs entreprises chinoises.

Ces informations entretiennent l'espoir d'éviter un nouveau blocage qui risquerait de déboucher dès le 15 octobre sur le relèvement des droits de douane américains sur 250 milliards de dollars de produits importés de Chine.

De ce fait, le Dow Jones, a pris 0,70%, à 26.346,01 points. Le Nasdaq, a progressé de 1,02%, à 7.903,74 points, et le S&P-500a gagné 0,91%, à 2.919,49 points.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Taux :

Le rendement des Treasuries à dix ans, à 1,5802%, a pris près de quatre points, tandis que celui du papier à deux ans a avancé de 3 points à 1,4596%

Devises :

L'espoir d'un compromis entre la Chine et les Etats-Unis a permis au dollar de gagner du terrain face au yen (+0,38%) même si le billet vert est resté stable (-0,01%). L'euro a progressé face au dollar à $1,09.

Pétrole :

Les cours du pétrole ont terminé sur une note stable mercredi sur le marché new-yorkais. Le contrat novembre sur le brut léger américain a cédé 0,08%, à 52,59 dollars le baril. Le Brent pour décembre a pris 0,14% à 52,32 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – L’EUR/CHF CONSOLIDE DANS UN RECTANGLE DE COURT TERME

A la suite de la sortie par le bas du canal descendant de long terme l’EUR/CHF a atteint son objectif de prix et consolide depuis plusieurs semaines dans un range avec une borne haute à 1.0969 et une borne basse à 1.0835. La paire a essayé de franchir les bornes du rectangle mais les prix ont réintégré ce dernier sur un signal de retournement des chandeliers Japonais (Etoile du matin et étoile du soir).

Un franchissement de la résistance à 1.0969 permettrait une reprise haussière vers le prochain niveau situé à 1.1066. Inversement,une rupture du support à 1.0835 risquerait d’entrainer l’EUR/CHF à 1.0775 puis 1.0715.

